assez ensoleillé20°
DE | FR
burger
International
Chine

«100%» de femmes? Le secret du bonheur pour ces Chinoises

The photo taken on July 15, 2025 shows Chen Yani (C), also known as &quot;Keke&quot; preparing breakfast for the guests in a female co-living space called &quot;Kekeís Imaginative Space&quot; in Hangz ...
On ramasse des piments dans «L'Univers imaginaire de Keke». Image: AFP

Ces Chinoises nous ont révélé leur secret du bonheur

En Chine, de plus en plus de communautés entièrement féminines se créent. Les femmes sont séduites et s'échappent ainsi des pressions culturelles et sociales liées à leur genre.
07.09.2025, 11:5607.09.2025, 11:56
Ludovic EHRET, chine / afp
Plus de «International»

Un potager, des oies, mais pas d'homme: ce gîte rural fait partie des communautés féminines qui essaiment en Chine. Les femmes y cherchent détente et entraide, loin des pressions socio-professionnelles et des jugements masculins.

Leurs motivations? «Parler librement de sujets intimes», «se faire des amies» ou «se sentir en sécurité», expliquent les participantes dans cette maison blanche à flanc de colline.

Après avoir confectionné des pains vapeur à la viande dans la cuisine avec vue sur les montagnes, les femmes discutent dans le salon cosy, où les rires fusent autour d'un jeu de société et de cafés latte.

The photo taken on July 14, 2025 shows Chen Yani (R), also known as &quot;Keke&quot; eating lunch with friends and guests in a female co-living space called &quot;Keke�s Imaginative Space&quot; in Han ...
C'est l'heure du repas chez «Keke»Image: AFP

«Un espace 100% féminin, c'est sécurisant. Entre femmes, on parle plus facilement de certaines choses», comme des relations amoureuses et de ses blessures, raconte Zhang Wenjing, 43 ans, une participante.

Chen Fangyan, 28 ans, renchérit:

«En présence d'un homme, on fait davantage attention» à notre attitude.
Humeur
La femme-objet est de retour

Les participantes paient 30 yuans (3,40 francs suisses) par nuit, puis 80 yuans (9 francs suisses) à partir du quatrième jour, dans ce lieu nommé «L'Univers imaginaire de Keke», du surnom de la fondatrice, Chen Yani, 30 ans.

Chen Yani (2e à droite), également connue sous le nom de « Keke », joue à un jeu de société avec des amis et des invités.
Chen Yani (2e à droite) joue à un jeu de société avec des amis et des invités.Image: AFP

«Durant mes expériences professionnelles et entrepreneuriales, j'ai été harcelée par des hommes», au point «d'être souvent incapable de travailler normalement», raconte-t-elle, ajoutant que c'est là qu'elle a commencé à réfléchir à «un lieu où l'on n'aurait pas d'appréhension».

Vivre enfin sereinement, entre femmes

Elle retape alors cette maison située à Lin'an, dans la province du Zhejiang (est du pays) et organise via le réseau social Xiaohongshu (le «Instagram chinois», aussi appelé RedNote), un séjour chez elle durant le Nouvel an chinois.

The photo taken on July 15, 2025 shows Chen Yani (C), also known as &quot;Keke&quot; preparing breakfast for the guests in a female co-living space called &quot;Kekeís Imaginative Space&quot; in Hangz ...
Image: AFP

Douze femmes viennent, notamment pour échapper aux questions intrusives de leurs parents durant les fêtes, la pression en Chine pour se marier avant 30 ans étant particulièrement forte.

«En famille, les femmes doivent souvent s'occuper des grands-parents, des enfants, du ménage. Sans compter les responsabilités au travail. Elles ont besoin d'un endroit où elles ne sont pas obligées de jouer un rôle».

Grâce à leur indépendance économique et à un niveau d'études plus élevé, les femmes ont aujourd'hui davantage de choix, estime Yuan Xiaoqian, 29 ans, une autre participante.

Et sur RedNote notamment, ces communautés féminines se multiplient.

La charge mentale que supporte les Chinoises

Pour quelques jours ou mois, elles proposent davantage qu'un hébergement: elles se veulent des lieux de solidarité entre femmes. Comme celui que Yang Yun, 46 ans, a ouvert début juin à Xiuxi, un village du Zhejiang. Un endroit aux airs d'hôtel de charme, avec meubles bruts et calligraphies aux murs.

Contre 3980 yuans (50 francs) d'adhésion à ce club, nommé «Son Espace», les membres peuvent y venir à tout moment et à vie.

Voici ce que signifie la baisse de 20% des mariages en Chine

Yang Yun, qui revendique déjà 120 membres explique:

«Si elle perd son emploi, ses parents, se dispute avec son mari, est épuisée par la vie urbaine, elle sait qu'elle peut venir trouver un peu de chaleur. Cela leur donne une force mentale.»

Les membres peuvent devenir partenaires, en investissant dans la rénovation de maisons du village, qu'elles peuvent ensuite louer aux touristes.

Ces espaces non-mixtes sont par certains accusés de nourrir l'antagonisme entre sexes ce que Chen Yani récuse:

«Comme les enfants ou les seniors (...), les femmes constituent un groupe social avec des trajectoires de vie, des problèmes similaires. C'est plus facile de se comprendre et de faire preuve d'empathie.»
Qui sont les «performative males», ces nouveaux séducteurs?

Des colocations pour vieillir entre femmes

D'autres lieux réservés aux femmes ouvrent en Chine. «Les hommes ont plein d'occasion de socialiser, lors de soirées arrosées ou en faisant du sport», souligne Lilith Jiang, 34 ans, fondatrice à Pékin de la librairie-café non-mixte «La moitié du ciel».

Des espaces d'échanges que «les femmes n'ont pas», explique-t-elle.

The photo taken on July 18, 2025 shows women chatting in the all-female cultural space &quot;Half the Sky&quot; in Beijing. Laughter erupts over a board game and coffees at a rural cottage in China&#0 ...
Voici l'espace crée par Lilith Jiang.Image: AFP

Si Chen Yani concède que son «modèle économique n'est pas viable» elle assure que «tant qu'il y aura une demande, il continuera d'exister» et «d'inventer une autre manière de vivre».

«Certains disent sans cesse aux femmes: "si tu ne te maries pas, qu'est-ce que tu deviendras en vieillissant?"», souligne Lilith Jiang.

Pour elle, en alternative aux relations amoureuses, «des colocations 100% féminines sur le long terme, pour vieillir entre femmes, ça pourrait être une solution».

L'actu sur la Chine, c'est par ici
La construction d'une ambassade suisse à 48 millions ne passe pas
La construction d'une ambassade suisse à 48 millions ne passe pas
La Suisse sanctionne la Chine à cause de Poutine
4
La Suisse sanctionne la Chine à cause de Poutine
de Corsin Manser
L'immobilier chinois «au bord du désastre» menace l'économie mondiale
L'immobilier chinois «au bord du désastre» menace l'économie mondiale
de Niklaus Vontobel
Xi Jinping tente de cacher des choses
Xi Jinping tente de cacher des choses
de Fabian Kretschmer, Pekin
Cette femme a perdu 25 milliards de francs en deux ans
1
Cette femme a perdu 25 milliards de francs en deux ans
de Martin Küper
Taïwan: 42 violations de son espace aérien par des avions chinois
Taïwan: 42 violations de son espace aérien par des avions chinois
Thèmes
La première grève féministe de Suisse le 14 juin 1991
1 / 12
La première grève féministe de Suisse le 14 juin 1991
La première grève des femmes* de Suisse avait impliqué plus de 500 000 femmes à travers le pays.
source: keystone
partager sur Facebookpartager sur X
Qui sont les «performatives males», ces nouveaux séducteurs?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un radar inhabituel débarque en Suisse romande
2
Coop: pour deux paquets de dattes à 14 francs, il devra en payer 4800
3
Digitec Galaxus met fin à ce service de livraison très apprécié
«Monstrueux»: un ex-policier français condamné pour féminicide
Un ancien agent a été condamné vendredi à 22 ans de prison pour avoir étranglé et tué sa compagne qui voulait le quitter. Le corps de la victime avait été retrouvé dans son appartement.
Un ancien policier français a été condamné dans la nuit de jeudi à vendredi à 22 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Paris, pour avoir étranglé en janvier 2022 sa compagne, qui voulait le quitter. Il encourait la réclusion criminelle à perpétuité.
L’article