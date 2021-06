Un premier cas de grippe H10N3 découvert en Chine

Les écoles sont-elles un lieu de contamination?

Une vaste étude américaine confirme que les cours en présentiel dans les écoles peuvent avoir un impact dans la propagation du Covid-19.

Le rôle des écoles dans la transmission du virus a été l'une des questions les plus controversées de la pandémie. «L'école n’est pas un lieu de contagion», affirmait d'ailleurs la conseillère d'Etat, Cesla Amaraelle (VD/PS), en novembre dernier. Aujourd'hui, cette certitude est remise en cause par une récente étude, menée aux Etats-Unis et parue dans la revue Science, le 29 avril dernier.

Cette dernière le confirme: oui, les écoles constituent bien des lieux de transmission virale. Ainsi, elles …