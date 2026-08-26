Tim Curry, qui a notamment interprété le clown Pennywise, est décédé. Image: getty images

L'acteur américain Tim Curry est décédé

Le comédien britannique Tim Curry s'est éteint à l'âge de 80 ans. Il était notamment connu pour avoir joué le sinistre clown Pennywise dans une mini-série télévisée adaptée du roman Ça de Stephen King.

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Tim Curry, acteur anglais connu pour son interprétation emblématique du Dr Frank-N-Furter dans le film musical culte The Rocky Horror Picture Show, est décédé à l'âge de 80 ans, a rapporté mercredi le site people TMZ.

Le comédien, qui souffrait de problèmes de santé depuis plus d'une décennie à la suite d'un AVC invalidant, est décédé à son domicile de Los Angeles, a indiqué le média, citant des sources anonymes.

Ça de Stephen King

Tim Curry avait débuté sa carrière dans le quartier des théâtres du West End à Londres et a incarné pour la première fois ce savant fou aux identités de genre floues dans Rocky Horror, avant de reprendre le rôle dans le film de 1975, qui reste aujourd'hui encore, plus de 50 ans plus tard, un incontournable des séances de cinéma de minuit.

Parmi ses autres rôles, on peut citer celui du sinistre clown Pennywise dans une mini-série télévisée de 1990 adaptée du roman Ça de Stephen King, ainsi que des films tels que Annie, Clue et Charlie's Angels. (ag/afp)