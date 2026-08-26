assez ensoleillé28°
DE | FR
burger
International
Cinéma

L'acteur américain Tim Curry est décédé

L&#039;acteur américain Tim Curry est décédé.
Tim Curry, qui a notamment interprété le clown Pennywise, est décédé. Image: getty images

L'acteur américain Tim Curry est décédé

Le comédien britannique Tim Curry s'est éteint à l'âge de 80 ans. Il était notamment connu pour avoir joué le sinistre clown Pennywise dans une mini-série télévisée adaptée du roman Ça de Stephen King.
26.08.2026, 18:1126.08.2026, 18:11

Tim Curry, acteur anglais connu pour son interprétation emblématique du Dr Frank-N-Furter dans le film musical culte The Rocky Horror Picture Show, est décédé à l'âge de 80 ans, a rapporté mercredi le site people TMZ.

Dolly Parton, légende de la country, est décédée
Dolly Parton, légende de la country, est décédée

Le comédien, qui souffrait de problèmes de santé depuis plus d'une décennie à la suite d'un AVC invalidant, est décédé à son domicile de Los Angeles, a indiqué le média, citant des sources anonymes.

Ça de Stephen King

Tim Curry avait débuté sa carrière dans le quartier des théâtres du West End à Londres et a incarné pour la première fois ce savant fou aux identités de genre floues dans Rocky Horror, avant de reprendre le rôle dans le film de 1975, qui reste aujourd'hui encore, plus de 50 ans plus tard, un incontournable des séances de cinéma de minuit.

Parmi ses autres rôles, on peut citer celui du sinistre clown Pennywise dans une mini-série télévisée de 1990 adaptée du roman Ça de Stephen King, ainsi que des films tels que Annie, Clue et Charlie's Angels. (ag/afp)

Fan de cinéma? Ces articles pourraient vous intéresser!
Supergirl décolle mais n&#039;ira pas bien loin
Supergirl décolle mais n'ira pas bien loin
de Sainath Bovay
C&#039;est le plus beau film d&#039;animation que vous verrez cette année
1
C'est le plus beau film d'animation que vous verrez cette année
de Sainath Bovay
Le prochain volet de «Dune» s&#039;annonce dantesque
Le prochain volet de «Dune» s'annonce dantesque
de Sainath Bovay
Pourquoi «Toy Story 5» ne ressemble à aucun autre film de la saga
Pourquoi «Toy Story 5» ne ressemble à aucun autre film de la saga
de Sainath Bovay
L&#039;acteur Danny Glover est atteint d&#039;Alzheimer
L'acteur Danny Glover est atteint d'Alzheimer
Thèmes
Comment l'Europe défie la vague de chaleur
1 / 33
Comment l'Europe défie la vague de chaleur

Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés.
source: sda / michel euler
partager sur Facebookpartager sur X
Inondations massives dans le nord du Népal
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Des chercheurs relâchent des milliers de pieuvres en Italie et ça inquiète
L’Italie relâche des pieuvres dans l’Adriatique pour tenter de freiner la prolifération du crabe bleu, une espèce invasive qui menace les écosystèmes marins et la pêche.
Des pieuvres âgées de quelques jours seulement, ainsi qu'une femelle adulte, ont été relâchées lundi dans l'Adriatique, au large de la station balnéaire de Cesenatico, dans le nord de l'Italie. Elles doivent contribuer à freiner la propagation du crabe bleu.
L’article