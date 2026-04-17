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Agression d'Adèle Haenel: Christophe Ruggia condamné

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Christophe RuggiaKeystone

Agression d'Adèle Haenel: le réalisateur condamné

Christophe Ruggia prend cinq ans de prison, dont deux ferme sous bracelet électronique, pour avoir agressé sexuellement l'actrice lorsqu'elle était mineure.
17.04.2026, 13:5817.04.2026, 13:58

La cour d'appel de Paris a condamné vendredi à cinq ans de prison, dont deux ferme sous bracelet électronique, le cinéaste Christophe Ruggia pour agressions sexuelles sur l'actrice Adèle Haenel lorsqu'elle était âgée de 12 à 14 ans.

Christophe Ruggia, 61 ans, a été reconnu coupable d'agressions sexuelles de 2001 à 2004 sur Adèle Haenel lors de rendez-vous hebdomadaires à son domicile, dans la foulée de l'éprouvant tournage du film Les diables où le réalisateur, de 24 ans son aîné, avait offert à la jeune adolescente son premier rôle au cinéma.

&quot;Mais ferme ta gueule !&quot;, a hurl
Adèle HaenelKeystone

Cette peine est légèrement plus lourde que celle prononcée en première instance en février 2025, lorsqu'il avait été condamné à quatre ans de prison, dont deux ferme à effectuer sous surveillance électronique. (jzs/afp)

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