Les Oscars vont déménager et quitter Hollywood. Keystone

Les Oscars vont quitter Hollywood

La grande messe du cinéma américain va changer de décor. Exit Hollywood: dès 2029, la cérémonie migrera vers le centre-ville, avec YouTube aux commandes.

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Les Oscars vont quitter Hollywood pour déménager dans le centre-ville de Los Angeles à partir de 2029, année où ils seront diffusés pour la première fois sur YouTube, a annoncé jeudi l'Académie.

La cérémonie, qui a traditionnellement lieu au Dolby Theatre sur Hollywood Boulevard, se déroulera au sein du Peacock Theater, une salle de concert située sur une vaste esplanade au pied des gratte-ciels du centre-ville de Los Angeles, nommée L.A. Live, et qui englobe aussi le stade des Los Angelers Lakers – la Crypto.com Arena.

Cette décision est valable pour dix ans, dans le cadre d'un partenariat avec AEG, l'entreprise qui gère cet espace culturel et sportif.

«Pour la 101e cérémonie des Oscars et au-delà, l'Académie se réjouit de collaborer étroitement avec AEG pour faire de L.A. LIVE le décor idéal de notre célébration mondiale du cinéma, tant pour le public présent dans la salle que pour les fans de films du monde entier», ont déclaré le président de l'Académie, Bill Kramer, et sa présidente, Lynette Howell Taylor, dans un communiqué. (sda/ats/afp)