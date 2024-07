Athènes ferme l'Acropole à cause de la canicule

Keystone

Il ne sera pas possible de visiter l'Acropole d'Athènes mercredi aux heures les plus chaudes. Pour la deuxième fois en un peu plus d'un mois, le ministère grec de la Culture a décidé de fermer partiellement le monument en raison d'une canicule.

Selon le service de météorologie nationale EMY, le mercure va grimper à plus de 43 degrés dans certaines régions de la Grèce continentale, notamment dans le centre et le sud. En Attique, la région autour d'Athènes, la température au milieu de la journée devrait atteindre les 40 degrés.

Monument emblématique antique et site le plus visité du pays, l'Acropole d'Athènes avait déjà dû fermer au public deux jours d'affilée aux heures les plus chaudes à la mi-juin, lors d'une vague de chaleur particulièrement précoce.

Coutumière des canicules, la Grèce a enregistré mardi pour la neuvième journée consécutive de températures supérieures à 40°C à plusieurs endroits, selon meteo.gr, le site de l'Observatoire national d'Athènes. Le pic de cette canicule est attendu mercredi et jeudi.

La Protection civile a mis en garde mercredi contre le «risque très élevé» d'incendies en Attique entre autres.

Nombre record de visiteurs

Le site abrite surtout le Parthénon, temple de la déesse antique Athéna datant du Ve avant J-C. Figurant parmi les monuments les plus visités de la planète, il est classé au patrimoine mondial de l'Unesco. L'an dernier, il a accueilli quelque quatre millions de visiteurs, un nombre record qui représente une hausse de plus de 31% sur un an.

Entre janvier et fin mars par rapport à la même période de 2023, le nombre de visiteurs a encore bondi de plus de 50%, selon l'office national des statistiques Elstat. Sa fréquentation ne cesse de croître en raison notamment des touristes embarqués à bord de navires de croisière qui font escale au Pirée, le grand port proche de la capitale. (vz/ats)