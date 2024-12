Conflit en Afrique de l'Est: un sérieux litige sur l'eau a éclaté autour du barrage de Grand-Ethiopian Renaissance. Image: keystone

Pourquoi une première grande guerre pour l'eau se profile ici

Un barrage met l'Egypte, l'Ethiopie et le Soudan dans une situation dangereuse. Les trois pays poursuivent chacun leurs propres intérêts. Les experts mettent en garde: sans efforts diplomatiques, la guerre menace.

Patrick Diekmann / t-online

Dans le monde entier, les luttes pour les ressources portent souvent sur les gisements de pétrole ou de gaz. Mais en raison de la crise climatique, une autre ressource est de plus en plus au centre des tensions internationales: l'eau. Le conflit autour du méga-barrage de Grand-Ethiopian Renaissance (GERD) en Ethiopie en est un exemple. Ici, le litige concernant le barrage recèle un potentiel d'escalade considérable entre l'Egypte, le Soudan et l'Ethiopie.

Le Nil, artère vitale pour des millions de personnes, est depuis des décennies source de tensions entre les pays riverains. L'Egypte tire plus de 95% de son eau du fleuve et celui-ci reçoit 85% de son eau du Nil bleu. C'est sur cet affluent du Nil que l'Ethiopie a construit le barrage de la Renaissance, une menace existentielle pour l'Egypte. L'Ethiopie, quant à elle, considère le projet comme la clé du développement économique et de l'approvisionnement énergétique du pays. Le Soudan se trouve entre ces positions, tant géographiquement que politiquement, et se bat contre les conséquences de la construction du barrage sur sa propre agriculture.

Ce qui a commencé comme un projet d'infrastructure pourrait devenir l'une des premières grandes guerres pour les ressources en eau.

«Question de sécurité nationale»

Les tensions se sont aggravées depuis que l'Ethiopie a commencé à remplir davantage le réservoir du GERD en 2022, sans accord contraignant avec ses voisins. L'Egypte a demandé à plusieurs reprises des engagements clairs pour libérer l'eau afin de garantir son propre approvisionnement en eau, tandis que le Soudan s'est inquiété de ses propres intérêts. Les deux Etats considèrent le remplissage unilatéral comme un mépris des intérêts communs et soulignent la nécessité d'une médiation internationale.

Le point vert représente le barrage. Image: wikicommons

L'ONU s'est déjà penchée à plusieurs reprises sur le conflit, mais jusqu'à présent, les efforts diplomatiques sont restés vains. Même les tentatives de médiation par des pays tiers comme les Etats-Unis et plus récemment la Chine n'ont pas permis de trouver une solution durable. Le chercheur français en sécurité Franck Galland a déclaré au Vatican News:

«Malheureusement, une partie est totalement inflexible et fait comme si son travail ne posait absolument aucun problème de sécurité»

L'expert poursuit: «Bien sûr, ce barrage est un facteur important de développement - il assure la plus grande partie de l'approvisionnement en électricité d'un pays de 110 millions d'habitants. Mais pour le Soudan et l'Egypte, le barrage pose clairement un grave problème».

Le risque d'escalade est réel. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a qualifié l'approvisionnement en eau du pays de «question de sécurité nationale» et n'a jamais exclu les options militaires. L'Egypte a récemment montré une présence militaire dans des pays voisins comme la Somalie afin de renforcer son influence géopolitique. De son côté, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed utilise le GERD comme symbole de la souveraineté nationale. La rhétorique des deux parties est de plus en plus hostile.

Les tentatives de médiation ont échoué jusqu'à présent

Les experts mettent en garde contre la désinformation et la propagande nationaliste qui pourraient envenimer des relations déjà tendues. Pourtant, les négociations n'ont pas progressé depuis des années. L'une des raisons est un traité datant de l'époque coloniale, signé en 1929, qui donne à l'Egypte le droit d'utiliser de grandes parties des eaux du Nil et de bloquer de nouveaux projets sur le fleuve. Le Royaume-Uni avait initié ce traité alors qu'elle était encore une puissance coloniale dans la région et n'y avait pas inclus l'Ethiopie en tant qu'Etat indépendant - Addis Abeba rejette donc l'accord avec véhémence.

Un conflit armé ne semble plus impensable. Un conflit militaire aurait des conséquences désastreuses pour la région et pourrait également impliquer des acteurs internationaux.

Une image satellite montre comment l'approvisionnement en eau de l'Egypte est réduit. Image: keystone

La situation stratégique de la Corne de l'Afrique et de la mer Rouge fait de ce conflit une question d'importance mondiale. Des acteurs internationaux tels que les Nations unies et les Etats-Unis ont tenté à plusieurs reprises de jouer un rôle de médiateur, mais sans succès durable jusqu'à présent. La Chine, un partenaire économique important tant pour l'Ethiopie que pour l'Egypte, pourrait jouer un rôle décisif en raison de ses liens solides dans la région.

De tels efforts illustrent à quel point les tensions régionales sont étroitement liées aux intérêts mondiaux. L'Egypte est la plus grande puissance militaire d'Afrique, tandis que l'Ethiopie compte sur le soutien du groupe des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, Iran, Egypte, Emirats arabes unis et Ethiopie) dont elle vient tout juste de rejoindre les rangs et d'Etats comme la Turquie.

Un scénario que les observateurs considèrent comme particulièrement dangereux est l'utilisation de l'eau comme moyen de pression:

«Plus nous attendons, plus le risque d'escalade est élevé» Franck Galland, chercheur français en sécurité

Si l'Ethiopie réduisait volontairement le flux d'eau vers l'Egypte en période de sécheresse, les conséquences pourraient être catastrophiques pour l'agriculture et la vie sur le Nil. Inversement, une attaque contre le GERD pourrait entraîner une crise humanitaire en Ethiopie.

Espoir d'une solution diplomatique

Malgré la situation tendue, il existe des approches pour une solution diplomatique. L'idée d'une gestion multilatérale des eaux du Nil - telle qu'elle a été mise en oeuvre avec succès sur le fleuve Sénégal - pourrait être un modèle.

En 1972, les pays riverains, à savoir le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée et le Mali, se sont associés pour financer ensemble les infrastructures et utiliser le fleuve de manière durable. Un facteur de réussite décisif a été la mise en place d'un comité directeur commun qui fournit des informations scientifiques et techniques et coordonne leur utilisation. Tous les Etats impliqués échangent donc des données scientifiques et techniques et décident ensemble du prélèvement d'eau et de la gestion des barrages.

En outre, des acteurs externes comme la Chine ou la Turquie pourraient jouer un rôle de médiateur. Ces deux pays ont des intérêts stratégiques dans la région et pourraient exercer une pression diplomatique sur toutes les parties.

Le conflit du Nil montre à quel point les Etats peuvent être vulnérables en raison de l'accès aux ressources. La dépendance de l'Egypte et de l'Ethiopie vis-à-vis de ces ressources rend le conflit particulièrement explosif. Dans un monde où l'eau se fait de plus en plus rare, le conflit autour de le GERD pourrait être le signe avant-coureur de tensions futures. Il existe des tensions comparables entre l'Iran et l'Afghanistan et entre l'Inde et le Pakistan.

L'élément décisif dans la lutte pour le barrage de Grand-Ethiopian Renaissance sera de savoir si les parties concernées reconnaissent le danger et sont prêtes à trouver un compromis équitable. Sans solution, l'escalade menace - et avec elle un conflit qui s'étend bien au-delà des frontières du bassin du Nil.

Traduit et adapté par Chiara Lecca