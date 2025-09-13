Image: The Washington Post

Trump veut cesser d'imposer le bilan carbone aux entreprises

L'administration américaine estime que cette formalité administrative n'aide en rien à améliorer la qualité de l'air.

L'administration de Donald Trump a annoncé vendredi souhaiter revenir sur l'obligation faite aux industries américaines les plus polluantes, dont le secteur pétrolier, de calculer leurs émissions de gaz à effet de serre. Cette mesure entraverait les efforts de lutte contre le changement climatique.

Le patron de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) Lee Zeldin a assuré dans un communiqué:

«Le programme de déclaration des gaz à effet de serre n'est qu'une formalité administrative qui ne contribue en rien à améliorer la qualité de l'air.»

Il a ainsi pointé les économies pour les entreprises que sa suppression entraînerait.

Depuis 2010, ce programme impose aux grands pollueurs américains, dont les industries des énergies fossiles, de calculer et déclarer aux autorités leurs émissions annuelles de gaz à effet de serre, parmi lesquelles le méthane et le CO2, qui sont ensuite rendues publiques.

Ce sont des «informations essentielles aux décideurs politiques, aux scientifiques, aux investisseurs et au public», avait insisté au printemps le sénateur démocrate Sheldon Whitehouse, l'un des élus américains les plus mobilisés sur les questions climatiques.

Si cette mesure venait à être confirmée, la majorité des secteurs polluants ne seraient plus tenus de déclarer leurs émissions polluantes. Et les industries restantes, obligées par la grande loi climatique IRA de l'ex-président Biden à déclarer leurs émissions de méthane, bénéficieraient elles d'une exemption jusqu'à 2034.

Julie McNamara, de l'association Union of Concerned Scientists auprès de l'AFP, a fustigé:

«Une fois de plus, cette administration tente de dissimuler les données afin de masquer les dommages»

«Si nous ne pouvons pas dire ce que fait une entreprise, nous ne pouvons pas la tenir pour responsable», a-t-elle insisté.

La mesure devrait également compliquer le calcul des émissions totales de gaz à effet de serre du pays, deuxième plus gros émetteur mondial derrière la Chine.

Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump, dont la campagne a été en partie financée par le secteur pétrolier, a enclenché une marche arrière en matière de lutte contre le changement climatique, détricotant les régulations environnementales et multipliant les mesures pour faciliter la production de pétrole et de gaz aux Etats-Unis. (ats/afp)