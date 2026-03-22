Jean-Luc Mélenchon, Lille, 19 mars 2026. Image: AFP

Commentaire

La «brute» Mélenchon aura été le Le Pen de ces municipales

La stratégie de brutalisation de la vie politique du leader de la France insoumise, ses saillies antisémites, ont fait mordre la poussière à la gauche dans des grandes villes qu'elles étaient censée garder ou qu'elle pouvait gagner. A Paris, Rachida Dati chute durement.

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La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon n’a dans l’ensemble pas porté chance aux candidats avec lesquels elle était alliée lors du second tour des élections municipales qui s'est déroulé ce dimanche 22 mars en France. Brest, Clermont-Ferrand, Besançon, jusqu’ici tenues par la gauche, et dont le sortant ou la sortante faisait alliance avec LFI, passent à droite. En revanche, et ce n'est pas rien, les écologistes alliés à LFI – mais sans programme commun – sont reconduits à Lyon. Certes, face à une totale erreur de casting à droite: l'ex-président de l'Olympique lyonnais Jean-Michel Aulas n'avait pas le tonus nécessaire pour mener campagne, partant, sans doute pas non plus pour faire le job de maire.

Sanglants règlements de compte

Dans les grandes villes, LFI se révèle une machine à perdre. Avignon tombe aussi à droite, là où la sortante socialiste était alliée à la France insoumise. Marseille, elle, où le RN se faisait très menaçant, reste à gauche, en main PS, sans accord électoral, là non plus, avec les insoumis. A Nantes, la sortante PS, l'exception, gagne avec LFI.

Les règlements de compte seront sanglants à gauche, entre PS, écologistes et LFI. La stratégie assumée de brutalisation de Jean-Luc Mélenchon, ses sous-entendus antisémites, complètement fous venant d’un candidat de la gauche, pastichant le Jean-Marie Le Pen de la «grande époque» dont se désolidariserait sa fille Marine, auront certainement empêché celle-ci de conserver des villes importantes ou d’en gagner d’autres, importantes elles aussi. Toulouse reste ainsi à droite, en dépit d'une alliance à gauche avec la France insoumise théoriquement plus forte.

Strasbourg s'est souvenu de ses juifs

La défaite peut-être la plus retentissante, en termes symboliques, de ces «alliances de la honte», comme certains les appellent, avec LFI, est Strasbourg, où l’ex-maire socialiste, Catherine Trautmann, alliée à la droite Horizons, aura réussi à battre la sortante écologiste soutenue par la France insoumise, qui partait favorite. Strasbourg s’est souvenue in extremis de son histoire séculaire avec le judaïsme.

LFI ne sort pas bredouille de ces municipales. Elle remporte deux villes de 100 000 habitants ou plus sur son nom: Saint-Denis, dimanche dernier, et Roubaix, ce 22 mars. Peut-être a-t-elle remporté d'autres communes dans le quart nord-est de la France, investissant sur un électorat populaire dit musulman. De plus, c’était là son but, comme celui de tous les partis, elle va gagner des sièges dans les conseils municipaux, ce qui solidifiera son implantation locale.

Plafond de verre pour le RN, mais ailleurs?

Et le Rassemblement national? Dans les grandes villes, telles Marseille, Nîmes et Toulon, c’est l’échec. Pourtant en bonne place, il ne parvient pas à percer le fameux plafond de verre le concernant. A Nîmes, le Parti communiste allié à la gauche mais sans LFI, renverse la droite, et à Toulon, la droite traditionnelle, unie, garde la mairie.

Il faudra attendre la carte de tous les résultats, lundi, pour mesurer la percée ou non du RN dans les villes moyennes de la France dite périphérique. Elle pourrait être importante et venir confirmer ici ou là le raz-de-marée dans certains territoires du parti d’extrême droite aux législatives anticipées de 2024.

La droite marque des points avant 2027

Au plan national, les Républicains se profilent comme les vainqueurs de ces élections locales, pas une première pour eux. La droite de gouvernement au sens large peut même se rassurer avant la présidentielle de 2027. La victoire de l'ancien premier ministre Edouard Philippe (Horizons), reconduit au Havre, en fait, à l'heure actuelle, un favori pour cette droite-là l'an prochain.

Dati sévèrement battue

On en oublierait presque Paris. On sentait venir la victoire du socialiste Emmanuel Grégoire face à Rachida Dati – mauvaise dans le débat télévisé de l’entre-deux-tours. Les électeurs ont préféré assurer avec son concurrent socialiste, qui se présentait au second tour sans le concours de la candidate LFI Sophia Chikirou, qui s’était maintenue. Il ont certainement jugé hasardeux de confier les clés de la capitale à une femme menacée d’une condamnation pour corruption lors d’un procès devant se tenir cette année.

Un front républicain dans les grandes villes

Les trois plus grandes villes de France – Paris, Lyon, Marseille – demeurent à gauche, mais la droite devrait garder sa mainmise sur une large majorité de communes, voire l'agrandir encore.

Moralité, si l’on peut en retenir une: un front républicain qui se présentait ou non comme tel a empêché le RN de remporter des villes importantes et n'a pas permis à LFI de faire de même, en cheffe de file ou comme alliée.