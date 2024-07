Trump, à terre, en sang. Getty Images North America

La question n'était pas de savoir si Donald Trump risquait de perdre la vie dans une fusillade, avant le 5 novembre 2024. Mais quand.

Cette petite musique macabre qui trottait dans tous les esprits vient de résonner bruyamment dans la plus terrible des réalités. Samedi en Pennsylvanie, à 18h15 heure locale, Donald Trump aurait pu tomber sous les balles. L'enquête vient à peine de démarrer, mais on sait déjà que ça s'est joué à rien. Un vulgaire millimètre. Un hochement de tête inespéré qu'on dirait commandé par le karma. Ou par un Dieu auquel la victime n'a pourtant jamais sincèrement cru.

A 18h15 ce soir-là, une oreille droite qui restera dans l'histoire a fait couler le sang d'un candidat républicain qui ne mérite pas de mourir, mais qui, sans doute, n'attend que ça. Aussi fou que cela puisse paraître. L'ultime étape du processus de fabrication d'un martyre, dans un récit inventé de toutes pièces.

Le tireur? On évoque un sympathisant républicain. On parle aussi d'un jeune homme qui aurait basculé dans le clan démocrate à la dernière minute. A vrai dire, pour l'heure, peu importe. Ceux qui sont susceptibles de presser sur une gâchette avec l'objectif d'abattre l'éléphant dans cette démocratie américaine sens dessus dessous sont trop nombreux pour être simplement rangés dans le tiroir de ses ennemis.

Du démocrate à bout de nerf au républicain qui ne peut vivre avec l'idée d'être représenté par un autocrate, jusqu'au déséquilibré habituel, la palette est infinie. Une chose est sûre, le puissant milliardaire dérange comme jamais auparavant dans une course à la Maison-Blanche.

Et la formule chimique qui a donné naissance au Trump made in 2024 est une bombe à retardement depuis l'annonce de sa candidature: une base de fidèles dense et incontrôlable qui n'a plus rien à perdre, des menaces judiciaires qui se dégonflent semaine après semaine et un programme politique qui n'a jamais maquillé sa violence.

«Il va finir par être assassiné, ce n'est pas possible autrement»

Chacun de nous, sans la moindre exception, entendait cette petite musique. Donald Trump visé par un assassinat n'était, hélas, qu'une question de temps. A la machine à café le lundi matin, comme durant les briefings de sécurité du candidat républicain, cette éventualité hantait tous les esprits. Parce que d'autres sont tombés avant lui et pour moins que ça. Parce que l'existence même de Donald Trump fonctionne désormais comme une cocotte-minute que lui-même ne maîtrise plus vraiment. Parce que depuis l'assaut du Capitole en janvier 2021, tout peut arriver. Et surtout le pire.

L'inévitable est survenu le 13 juillet 2024 et ce n'est peut-être pas anodin. A un moment de la campagne présidentielle, sérieusement bouleversée par la piètre prestation de Joe Biden lors du premier débat, sur CNN. A un moment où le parti démocrate tente de survivre à une crise politique majeure, alors que les sympathisants du président le lâchent les uns après les autres. A un moment où Donald Trump s'offre une étrange virginité judiciaire, après plusieurs décisions de la Cour suprême largement en sa faveur.

L'homme à abattre a survécu. Pour l'instant. Et ce qui ne tue pas Donald Trump le rend plus fort. Son récit le prouve tous les jours. S'il est trop tôt pour affirmer que cette tentative d'assassinat lui assurera la victoire le 5 novembre, elle va sans nul doute guider sa campagne jusqu'au bout de l'aventure.

Une campagne qui, cette fois c'est certain, n'a jamais été simplement politique. Dans l'histoire récente, les quatre prochains mois seront les plus terribles pour les Américains.