«Biden a commandité cet attentat»: les complotistes se réveillent

La tentative d'assassinat contre l'ex-président a déjà déclenché un flot de théories du complot. Les Etats-Unis sont face à un immense défi.

Donald Trump s'est toujours vu comme un martyr. Les médias libéraux, le département de la justice, les juges, les démocrates et surtout la «famille criminelle de Biden» n'auraient qu'un seul but: le détruire, clame-t-il depuis des années. Maintenant, cette tentative d'assassinat donne de la crédibilité à ce narratif simpliste. L'image de Trump, le visage ensanglanté et le poing levé, deviendra une icône de la droite.

L'ex-président n'est plus seulement un martyr, il devient un héros. «La dernière fois que l'Amérique a eu un candidat aussi résistant, c'était Theodore Roosevelt», a déjà posté Elon Musk. Mike Johnson, le président républicain de la Chambre des représentants, a quant à lui déclaré que Trump est désormais «inarrêtable».

Il sera difficile de contrer ce narratif. Bien sûr, tout le monde, du New York Times au Washington Post, du président Joe Biden à Nancy Pelosi, condamne l'attentat. Ils dénoncent la violence, à juste titre, mais ils craignent également, à raison, que cette attaque absurde influence la campagne électorale en faveur des républicains.

Les théories du complot ont déjà commencé à circuler. Vivek Ramaswamy, financier passé de rival à fervent partisan de Trump, a déclaré:

«Ils l’ont d’abord accusé, puis ils l’ont traîné devant le tribunal, puis ils ont essayé de l’exclure des urnes. La seule chose plus tragique que ce qui vient de se passer est le fait que, soyons honnêtes, nous nous y attendions tous.»

Trump n'était même pas encore à l'hôpital que d'autres voix similaires s'élevaient parmi les républicains MAGA. «Joe Biden a commandité cet attentat», a posté Mike Collins, un député de Géorgie. Marjorie Taylor Greene, élue bien connue, a quant à elle déclaré sur X que les démocrates font tout depuis des années pour éliminer Trump.

D'autres voix s'ajoutent au concert: «L'attentat a été soutenu et encouragé par la gauche radicale», a déclaré Tim Scott, potentiel colistier de Trump. JD Vance, sénateur de l'Ohio et favori pour ce rôle, a affirmé: «La campagne de Biden repose sur l'idée que Trump est un fasciste autoritaire à arrêter par tous les moyens. Cette rhétorique a conduit directement à cette tentative d'assassinat.»

À l'extrême droite, certains évoquent déjà une nouvelle guerre civile. «Ils veulent une GUERRE CIVILE. NOUS DEVONS GAGNER», a lancé Jackson Lohmeyer, un prédicateur d'extrême droite, à ses partisans. D'autres pasteurs ont envoyé des messages similaires:

«L'Etat profond a échoué. Dieu protège Trump»

Reste à voir si Dieu peut empêcher que la campagne électorale américaine ne devienne encore plus violente. La haine et l'agressivité sont très présentes dans les deux camps. Le New York Times rapporte qu'un démocrate sur dix pense que Trump doit être arrêté par la force si nécessaire. Inversement, 7% des républicains estiment que Trump doit être ramené à la tête du pays par le force.

Lors des protestations contre la guerre du Vietnam, les Américains ont connu une période de grande violence politique. Rétrospectivement, il est miraculeux que les Etats-Unis ne se soient pas effondrés à l'époque. Un tel miracle sera probablement nécessaire cet été, qui s'annonce politiquement très chaud.