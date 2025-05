La ministre ukrainienne de l'Economie Ioulia Svyrydenko et Scott Bessent, secrétaire américain au Trésor. Image: Imago/keystone

Ce que l'on sait de l'accord entre l'Ukraine et les Etats-Unis

Les deux pays sont parvenus mercredi à un accord donnant accès à Washington aux ressources naturelles ukrainiennes. Voici ce qu'il contient.

Plus de «International»

Si l'accord américano-ukrainien sur l'exploitation des ressources naturelles est salué par les deux Etats, il n'offre aucune garantie précise de sécurité à Kiev par Washington qui cherche à réduire son aide militaire à ce pays ravagé par la guerre déclenchée par Moscou.

Ce règlement, qualifié par Kiev de «véritablement équitable» et de «gagnant-gagnant» par Washington, est l'aboutissement de semaines de pressions et de tractations à la suite de la spectaculaire altercation du 28 février dans le Bureau ovale entre les présidents Donald Trump et Volodymyr Zelensky.

Voici ce que l'on sait de ce texte publié par le gouvernement ukrainien et commenté par des responsables des deux pays.

Qu'en pensent les deux parties?

Donald Trump a maintes fois exigé une compensation de l'aide militaire et financière américaine versée depuis l'invasion russe en février 2022. Le milliardaire républicain, revenu au pouvoir le 20 janvier et qui s'est rapproché de Moscou, n'a débloqué aucune nouvelle assistance à Kiev, laquelle continue de recevoir celle décidée par le président d'alors, le démocrate Joe Biden.

Trump a chiffré le montant dû par Kiev à 500 milliards de dollars, soit plus de quatre fois l'aide fournie - environ 120 milliards de dollars - selon l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale (IfW Kiel).

Plusieurs moutures de l'accord jugées très désavantageuses pour l'Ukraine - dont la version qui devait être signée le 28 février à la Maison Blanche - ont été rejetées. Commentant jeudi soir l'accord qu'elle avait paraphé la veille, la ministre de l'Economie Ioulia Svyrydenko a prédit que la ratification complète et la mise en oeuvre du texte prendraient «des mois».

Le président Zelensky s'est réjoui d'un «accord véritablement équitable qui crée des opportunités d'investissements significatifs en Ukraine». Son Premier ministre Denys Chmygal avait loué «un bel accord international».

Du côté américain, le gouvernement a vanté «un partenariat historique et unique», le secrétaire au Trésor Scott Bessent le qualifiant de «gagnant-gagnant». Il a même nié sur Fox Business qu'il s'agisse d'«un de ces accords vautours à la chinoise où la partie la plus puissante arrive et dit "tenez, cédez-nous votre patrimoine national"».

Comment fonctionne l'accord?

Les deux Etats doivent créer un fonds d'investissement pour la reconstruction de l'Ukraine, financé et géré à parts égales. A la tête du conseil d'administration, il y aura trois Ukrainiens et trois Américains.

Le fonds recevra 50% des redevances tirées de projets liés à l'exploitation de ressources naturelles de l'Ukraine (pétrole, gaz, minerais, terres rares) qui en conservera la propriété et le contrôle, ainsi que de leurs infrastructures.

L'exécutif américain affirme dans un document transmis à la presse que «si les Etats-Unis décident de faire l'acquisition de ces ressources pour eux-mêmes, ils auront le choix entre les acheter (directement) ou désigner l'acheteur de leur choix».

Les bénéfices du fonds seront réinvestis en Ukraine qui n'aura «aucune dette» à rembourser pour l'important «soutien financier» américain apporté depuis 2022, ont précisé les deux pays. En revanche, toute nouvelle aide militaire américaine sera comptabilisée comme contribution au fonds.

Enfin, l'accord n'empêche pas un processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne.

De quelles ressources s'agit-il?

Cinquante-sept types de ressources naturelles - notamment gaz, pétrole, titane, lithium et des minerais rares - sont concernés. Selon diverses estimations, l'Ukraine concentre quelque 5% des ressources minières mondiales, mais toutes ne sont pas exploitées ou facilement exploitables. D'autres sont en territoires occupés par Moscou.

Le pays est au 40e rang des pays producteurs de minerais, toutes catégories confondues (charbon inclus), selon la publication World Mining Data en 2024.

L'Ukraine est assise sur trois minerais stratégiques: le manganèse (8e producteur mondial), le titane (11e) et le graphite (14e), indispensable aux batteries électriques. De ce dernier minerai, le pays concentre «20% des ressources mondiales estimées», d'après le Bureau français de recherches géologiques et minières (BRGM).

L'Ukraine est aussi selon le BRGM «un des principaux pays d'Europe en matière de potentiel» d'exploitation du lithium, également incontournable pour les batteries. En revanche, le pays n'est pas spécialement réputé pour ses réserves de terres rares, une catégorie très spécifique de 17 métaux indispensables à l'économie mondiale (écrans, drones, éoliennes, moteurs électriques...)

Et la Russie dans tout ça?

L'Ukraine a maintes fois souligné que tout accord sur ses ressources naturelles devrait inclure des garanties de sécurité pour la Russie de l'attaquer à nouveau. Mais le document signé mercredi ne mentionne aucun engagement américain précis en la matière.

Toutefois, les Etats-Unis font valoir qu'en démontrant leurs intérêts économiques à défendre en Ukraine, ils envoient «signal très fort» à Moscou.

De surcroît, Washington a souligné mercredi «l'invasion à grande échelle» de l'Ukraine par la Russie, mention très rare depuis que Donald Trump tente de se rapprocher de son homologue russe Vladimir Poutine. (jzs/afp)