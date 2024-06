Emmanuel Macron, Paris, 12 juin 2024. Image: AP

Commentaire

Macron n’avait qu’une balle, il vient de la tirer

Face au danger nommé Rassemblement national, Emmanuel Macron a joué son va-tout, mercredi, en lançant son programme de gouvernement en vue des législatives qu'il a lui-même provoquées et qu'il est tout, sauf sûr de gagner.

Après le vote sismique en faveur du Rassemblement national aux européennes et la profonde incertitude créée par l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale, Emmanuel Macron se devait de reprendre la main pour indiquer un cap. C’est à cette tâche qu’il s’est astreint ce mercredi, en public, face à la presse. Pour lui, étant donné l’urgence de la situation, c’était un quitte ou double, un fusil à un coup. Le chef de l’Etat aura-t-il convaincu les Français de la nécessité – le but de sa prise de parole – de barrer la route du pouvoir à l’extrême droite, ainsi qu'il nomme le RN?

Qu’on aime ou non Emmanuel Macron, force est de constater qu’il est apparu incroyablement serein dans un moment chaotique. Zen, même. Ses partisans diront qu’il a été magistral. Comme si – ce n’est pas un compliment – ce président avait besoin de crises majeures pour être au meilleur de sa forme. Mais laissons-là la psychologie de l’individu pour attaquer le fond.

Un rassemblement contre les extrêmes

Quel message Emmanuel Macron a-t-il voulu faire passer? Il a été assez direct. La situation ne permettait pas de finasser. Ce n’est plus une majorité présidentielle, sous-entendu autour de sa personne, qu’il entrevoit, mais un rassemblement contre les extrêmes. Il s’est adressé aux sociaux-démocrates, aux gaullistes, aux démocrates-chrétiens, aux écologistes. Il leur propose une coalition de gouvernement, une sorte d’union nationale excluant le Rassemblement national et La France insoumise, l’extrême droite et l’extrême gauche, a-t-il dit.

Dans son viseur, à l’approche des législatives des 30 juin et 7 juillet: le nouveau «front populaire», qui réunit dans un accord électoral scellé lundi les quatre principales formations de gauche du pays: la France insoumise, le Parti socialiste, les écologistes et le Parti communiste. Succédant à la Nouvelle Union populaire écologique et sociale, la NUPES, ce nouveau front populaire, ainsi nommé en référence à celui de 1936, pense être en mesure de faire barrage au RN, tout en battant Renaissance, le parti présidentiel douché aux européennes.

Une alliance «indécente»

Or, la volonté d’Emmanuel Macron est de rendre moralement honteuse cette alliance à gauche, qu’il qualifie d’«indécente». Il s’en est pris à sa principale force organisatrice, La France insoumise (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, rangée parmi les extrêmes avec le RN. Il a fustigé ce parti, qui s’est «rendu coupable d’antisémitisme, de communautarisme, d’antiparlementarisme». «Léon Blum doit se retourner dans sa tombe», a-t-il dit, en référence à celui, juif, qui dirigea le gouvernement de Front populaire en 1936.

Le président de la République parviendra-t-il à fragiliser ce cartel des gauches? Dans l’affaire, ce sont surtout le Parti socialiste et sa tête de liste aux européennes, Raphaël Glucksmann, un social-démocrate que tout oppose à LFI, qui l’intéressent dans l’optique d’un gouvernement multipartite.

«Un pacte du diable»

A présent, la droite. Emmanuel Macron sait que ses forces et celles de Raphaël Glucksmann, si ce dernier répond à l'appel, ne suffiront probablement pas à créer une majorité de gouvernement. D’où sa diatribe contre le président des Républicains (LR), Eric Ciotti, qui a «fait un pacte du diable» en s’alliant au RN. Les barons de LR n’ont pas de mots assez durs pour qualifier le ralliement du Niçois à l’extrême droite. Pour le punir, ils l'ont exclu du parti. Emmanuel Macron leur dit en substance: ne laissez pas le RN arriver au pouvoir, il en coûterait à l’économie du pays, à vos intérêts. Se joindront-ils à la coalition souhaitée par le chef de l’Etat?

Le soutien d’un Gérard Larcher, le président du Sénat, dont les rondeurs de bon vivant cachent un tueur, serait le bienvenu

Le «programme» d’Emmanuel Macron sur les questions régaliennes et plus largement des valeurs a de quoi convaincre les chefs LR: autorité, sécurité, laïcité. Il annonce ce «serrage de vis» qu’un électeur RN d’Annemasse, en France voisine, disait souhaiter. On ne voit pas trop ce qui le distingue de celui du RN sur ces mêmes thèmes. Emmanuel Macron a sa réponse: «L’extrême droite sort des principes constitutionnels pour appliquer» ledit programme. Comprendre: pas nous.

Tout le monde est prévenu, semble indiquer le président de la République, qui a eu le bon goût d’admettre une part de responsabilité dans la situation critique que connaît la France depuis dimanche.

A vrai dire, au vu des engagements économiques et des alliances stratégiques de la France, au vu de son rôle en Europe, au vu de beaucoup de choses, la «fédération de projets» proposée par Emmanuel Macron, le gouvernement sans les extrêmes qu’il préconise, apparaissent comme la meilleure solution. Il aurait pu y penser il y a deux ans, au début de son deuxième mandat, alors qu’il n’avait pas plus qu’aujourd’hui de majorité pour gouverner. Mais aujourd’hui et selon la formule consacrée, l’heure est grave.