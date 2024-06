Macron a pris une décision concernant sa possible démission

Devant le siège des Républicains, Ciotti affirme qu’il ne démissionnera pas malgré les critiques sur l'alliance avec le RN. Il insiste sur sa fidélité à ses convictions et son soutien des militants, soulignant que son mandat dépend d’eux seuls: «Ce qui compte, ce sont les militants.»

Ce rendez-vous avec les journalistes interviendra trois jours après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale et la convocation d'élections législatives anticipées. Cette nouvelle donne crée d'énormes tensions à droite, où le RN promet de «soutenir» des candidats LR, comme à gauche où l'ombre de Jean-Luc Mélenchon plane sur le nouveau «front populaire».

Annoncée initialement pour mardi après-midi, la conférence de presse d'Emmanuel Macron en vue des législatives aura finalement lieu mercredi à la mi-journée. Son entourage juge que la «clarification» voulue par le président français parmi les forces «républicaines» et «extrémistes» est à l'oeuvre.

Pierre-Henri Dumont, secrétaire général adjoint des Républicains, assure que «la droite gaulliste, celle de Chirac et Sarkozy, n’est pas celle de la compromission». Il critique ceux qui «sont prêts à tout pour sauver leurs indemnités» et appelle à la démission d'Eric Ciotti, qui a proposé une alliance LR-RN pour les législatives.

Jean-François Copé, un monument de la politique française, maire de Meaux, critique Eric Ciotti en disant qu’il «ne parle qu’en son nom» au sujet de l'alliance LR-RN et demande qu'il démissionne immédiatement.

Eric Ciotti ne parle qu’en son nom personnel. Il doit démissionner immédiatement de la présidence des républicains, son éloge de l’extrême droite est inacceptable et contraire à toutes les valeurs que nous défendons. @lesRepublicains #LR

Une campagne-éclair s'est ouverte, en France, avant le premier tour des législatives anticipées le 30 juin. Les infos les plus chaudes, c'est par ici 👇

La victoire de l'extrême droite en France fout le bordel sur les réseaux

Jordan Bardella premier ministre? La démission de Macron? Depuis que le Rassemblement national n'a laissé que des miettes à ses adversaires lors des élections européennes, les internautes ne savent plus sur quelle vanne danser. On a fait le tri.

Depuis dimanche soir et le résultat des élections européennes, il faut avouer que nos voisins (qu'on aime bien) nagent dans une mélasse politique assez inédite. Le parti Marine Le Pen rafle tout, Emmanuel Macron casse son dernier jouet avec la dissolution de l'Assemblée nationale et Jordan Bardella pourrait évincer le jeune Attal à Matignon si son parti obtient la majorité les 30 juin et 7 juillet prochain.