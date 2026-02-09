Vidéo: watson

«Lamentable!» Green Day n’a pas osé défier Trump

Alors que le groupe de punk le plus puissant de la planète avait aligné les critiques et les majeurs dressés à l’encontre du président MAGA ces dernières semaines, il a curieusement fait profil bas durant le Super Bowl. Les internautes se sont montrés déçus.

Plus de «International»

Le show de Green Day, en ouverture de Super Bowl, était au moins aussi attendu que celui de Bad Bunny durant la mi-temps. Musicalement, mais aussi... politiquement. Ces dernières semaines, le puissant groupe de punk américain s’était montré particulièrement virulent envers Donald Trump, son administration, mais également les violences insufflées à la population de Minneapolis par les agents de l’ICE.

Deux jours avant le Super Bowl, la bande menée par Billie Joe Armstrong avait lancé une dernière salve de critiques durant le préconcert de vendredi, organisé par Spotify:

«À tous les agents de l'ICE, où que vous soyez, quittez votre boulot de merde. Parce que quand tout ça sera fini, Kristi Noem, Stephen Miller, JD Vance et Donald Trump vous lâcheront comme la peste. Rejoignez le camp adverse» Billie Joe Armstrong, durant la soirée de concerts en amont du Super Bowl, organisée par Spotify

C’est donc tout logiquement que, dimanche, la centaine de millions de téléspectateurs s’attendait à un show ultra politisé de la part de Green Day, une fois sur la pelouse du Levi’s Stadium de Santa Clara, en Californie.

Spoiler: il n’en sera rien.

Le show de Green day en intégralité: Vidéo: watson

Ils en avaient pourtant l’occasion, car ils ont joué les morceaux qu’il fallait pour s’en prendre frontalement à Donald Trump, devant l’un des publics les plus denses du monde. Dans American Idiot, Billie Joe Armstrong n’a pas modifié les paroles de ce tube, comme il l’avait fait plusieurs fois auparavant, pour hurler qu’il ne fait «pas partie du programme redneck» et «du programme MAGA».

Green Day a carrément décidé de supprimer tout le couplet, plutôt que de chanter la version originale. En sautant également le deuxième couplet, le groupe a donc également évité de dire au monde que... « Eh bien, peut-être que je suis le pédé, l'Amérique».

Maigre consolation, Armstrong a sorti une (petite) vulgarité présente dans la version studio d’American Idiot, à savoir «The subliminal mindfuck America». Hélas pour le groupe punk, NBC a soigneusement censuré cette phrase, qui veut dire en français «Le lavage de cerveau subliminal de l'Amérique».

Une déception? Un peu. D’autant qu’ils étaient fermement attendus par leurs fans, salivant à l’idée d’un majeur dressé à l’attention de Trump durant la manifestation sportive américaine la plus importante de l’année. Green Day a-t-il préféré s’en tenir au très strict règlement de la NFL et encaisser leur chèque sans décoiffer le chef de l’Etat? Oui, ça en a tout l’air.

Et les fans se sont montrés particulièrement déçus sur les réseaux sociaux.

«Que Green Day se révèle être une bande de bras cassés, c'est une sacrée déception. Ils parlent beaucoup, mais quand ils ont l'opportunité de jouer au plus grand événement des États-Unis, ils ne disent absolument rien d'important! Quel groupe lamentable!»

«Green Day n'a pas fait ce que j'attendais»

«Green Day avait l'occasion rêvée de faire de la politique, et ils se sont contentés de s'appuyer sur American Idiot pour faire passer leur message? Cette chanson est sortie à la fin des années 2000! Où était passée l'énergie qu'ils avaient affichée la veille, lorsqu'ils avaient dénoncé toutes les personnes impliquées dans l'affaire Epstein? Je suis tellement déçue»

«Le fait que Green Day ait omis un couplet entier d'American Idiot et environ 80% des paroles de Holiday — qui est probablement leur chanson la plus politique — est absolument décevant»

«Le fait que Green Day n'ait absolument rien dit de politique pendant ce concert est un signe à quel point le punk rock a dégringolé»

Il faut dire que Bad Bunny a lui aussi tiré sur le frein à main durant son show du Super Bowl, n’adressant aucun message politique de manière frontale. Un contraste étonnant, même si on sait à quel point les contrats avec la NFL ont la réputation d’être particulièrement méchants pour ceux qui envisageraient d’enjamber quelques clauses, une fois en direct.

Trump n’a pas résisté...

Que les mélomanes démocrates se rassurent, alors qu’un show alternatif MAGA était organisé en parallèle à la mi-temps officielle, Donald Trump n’a manifestement pas résisté à scruter discrètement Bad Bunny durant Super Bowl, en publiant frénétiquement des insultes sur Truth Social.

«Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl est absolument horrible, l'un des pires de tous les temps! Il n'a aucun sens, il est un affront à la grandeur de l'Amérique et ne représente pas nos normes de réussite» Donald Trump sur Truth Social

Peut-être aussi parce que Kid Rock ne maîtrisait pas tout à fait le play-back durant le spectacle MAGA, qui a tout de même attiré 5 millions de téléspectateurs, selon les chiffres de Turning Point USA, l'organisateur de la soirée.