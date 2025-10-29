brouillard
Corée du Nord

La Corée du Nord tire des missiles avant la visite de Trump

epaselect epa12489164 A photo released by the official North Korean Central News Agency (KCNA) shows a test fire of sea-to-surface strategic cruise missiles conducted by the North Korean Missile Gener ...
La Corée du Nord a procédé mardi à un essai de missiles de croisière mer-sol.Image: EPA KCNA

La Corée du Nord tire des missiles avant la visite de Trump au Sud

Alors que le président américain est en visite en Corée du Sud, le pays de Kim Jong-Un a procédé à des tests de missiles de croisière.
29.10.2025, 07:3129.10.2025, 07:31

La Corée du Nord a procédé mardi à un essai de missiles de croisière mer-sol au large de sa côte occidentale à la veille de la visite du président américain Donald Trump en Corée du Sud. Ils ont été lancés à la verticale et ont volé pendant plus de deux heures.

Cité mercredi par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA, un haut responsable militaire de Pyongyang ayant supervisé l'essai a déclaré que des «succès importants» avaient été obtenus dans le développement des «forces nucléaires» du Nord comme moyen de dissuasion militaire.

Plongée dans l'un des plus grands mystères de la Corée du Nord

Le test visait à évaluer «la fiabilité des différents moyens offensifs stratégiques et montrer clairement leurs capacités aux ennemis», a ajouté le responsable, avec pour objectif de «renforcer sans cesse la posture de combat nucléaire» du pays.

Démantèlement de l'arsenal nucléaire

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui supervise régulièrement les lancements d'importance, était absent de celui de mardi, a noté la même source. Il n'a pas non plus été mentionné par KCNA dans son reportage sur l'essai de lancement de plusieurs missiles hypersoniques la semaine dernière.

En tournée en Asie depuis dimanche, le président américain Donald Trump a répété qu'il «aimerait beaucoup» rencontrer le dirigeant nord-coréen à cette occasion. Leur dernière entrevue avait eu lieu en 2019 dans la zone démilitarisée (DMZ) entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.

Rencontre Trump-Kim «pas au programme» de la tournée en Asie

Kim Jong-un conditionne toute reprise du dialogue à l'abandon par Washington de ses exigences de démantèlement de l'arsenal nucléaire de Pyongyang. Trump doit arriver mercredi en Corée du Sud.

Soulignant l'absence du numéro un nord-coréen mardi, Lim Eul-chul, professeur à l'Institut des études de l'Extrême-Orient de l'université Kyungnam, estime que cet essai militaire n'était «pas une tentative manifeste d'embarrasser Trump». (jzs/ats)

