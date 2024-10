Ensemble contre l'Ukraine: le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Image: imago

Poutine risque une «humiliation» à cause des soldats nord-coréens

Des milliers de soldats nord-coréens sont en route pour la guerre en Ukraine. watson a discuté avec l'expert militaire Marcel Berni des objectifs poursuivis par Poutine et de l'aide inattendue qui pourrait désormais être apportée à l'Ukraine.

Monsieur Berni, les troupes nord-coréennes soutiennent la Russie dans la guerre en Ukraine. Pourquoi Poutine préfère-t-il laisser les autres se battre à sa place plutôt que de mobiliser davantage de Russes?

Marcel Berni: Depuis le début de la guerre, Poutine fait appel à des troupes de mercenaires et à des combattants étrangers. Cela peut signifier que la Russie a des problèmes de recrutement ou que Poutine est réticent à mobiliser des soldats russes conscrits. Car les soldats nord-coréens lui permettent déjà de mener la guerre plus longtemps. Poutine veut certainement résoudre ainsi les pénuries de personnel russe et réduire ses propres pertes.



A quel point les Nord-Coréens sont-ils expérimentés en matière de combat?

Les troupes de Kim Jong-un n’ont aucune expérience pratique du combat. La dernière guerre remonte aux années 1950, contre la Corée du Sud. Les soldats sont certes bien entraînés et très disciplinés, mais aussi conditionnés par des contraintes, avant d'être pleinement opérationnels.



L'expert militaire Marcel Berni. Image: zvg

A propos de Marcel Berni Le Dr Marcel Berni a étudié l'histoire, les sciences politiques et l'écologie à l'Université de Berne de 2008 à 2013. Depuis 2014, il effectue des recherches et enseigne en tant qu'assistant scientifique à la chaire d'études stratégiques de l'Académie militaire à l'EPFZ. En 2019, il a obtenu son doctorat à l'université de Hambourg avec une thèse sur les prisonniers communistes pendant la guerre du Vietnam. Cette étude, dont une version remaniée sera publiée à l'automne 2020, a remporté le prix André Corvisier de la meilleure thèse d'histoire militaire. En 2022, il a remplacé le professeur d'études stratégiques dans la recherche et l'enseignement.

Pourquoi?

Ils doivent parcourir une grande distance en peu de temps pour combattre l'Ukraine. Les soldats seront à plus de 6000 kilomètres de leur réalité habituelle. Ils seront équipés de passeports et d'armes russes et, bien que des interprètes soient prévus, ils se heurteront à la barrière de la langue et de la culture.



Certaines tensions apparaissent dès les premiers jours de l'arrivée des Nord-Coréens. Selon des messages de soldats russes interceptés par l'Ukraine, ces derniers n'apprécient pas les Nord-Coréens et les qualifient de «confus et mal formés».

Si l'on se réfère au niveau de formation nord-coréen, des soldats bien entraînés seront certainement envoyés, marqués par une tactique de commandement extraordinairement hiérarchisée. Cela peut être une force si l'on peut envoyer au front des soldats volontaires et loyaux. Autre possibilité: les troupes nord-coréennes pourraient être déployées à l'arrière afin de rendre les soldats russes disponibles pour le front.



A propos de loyauté: en Occident, on estime qu'aucun Nord-Coréen n'aime vivre en Corée du Nord. Les soldats nord-coréens n'auraient-ils pas une vie meilleure s'ils désertaient et se rendaient à l'armée ukrainienne?

Pour Poutine, une capitulation massive des soldats nord-coréens serait un affront énorme, c'est pourquoi il voudra certainement l'éviter. Je pense que seuls des soldats nord-coréens idéologisés jusqu'à la moelle et ne présentant aucun risque de désertion seront envoyés dans cette première étape.



On ne sait pas si les Nord-Coréens sont engagés sur le front en Ukraine ou pour repousser les avancées ukrainiennes sur le territoire russe. Des troupes ont ainsi été aperçues dans la région russe de Koursk, en partie occupée par les Ukrainiens.

Dans un premier temps, les Nord-Coréens seront utilisés pour remédier à la situation embarrassante pour la Russie à Koursk. L'objectif est de déloger les Ukrainiens avant l'invasion hivernale. Si ce plan devait aboutir, la voie serait ouverte à l'engagement des Nord-Coréens dans le Donbass et sur d'autres parties du front en Ukraine.



Pyongyang, une capitale isolée. Image: keystone

Les 12 000 soldats nord-coréens que Kim Jong-un prévoit d'envoyer à Poutine d'ici décembre auront-ils vraiment un impact?

C'est comme une goutte d'eau dans l'océan. D'un point de vue militaire, les Nord-Coréens ne décideront pas de la guerre. Mais d'un point de vue diplomatique, cette décision est importante car elle montrera comment la communauté internationale réagira. Je considère donc ce premier envoi de soldats nord-coréens comme un test pour Poutine et Kim.



Et que se passera-t-il si le test est concluant?

La coopération entre Poutine et Kim devrait alors s'approfondir et davantage de soldats nord-coréens devraient être envoyés en Ukraine à l'avenir. Ainsi, les deux dictateurs avancent à tâtons et tentent de créer une situation gagnant-gagnant.



Quelle est la force réelle de la coalition entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un?

C'est difficile à évaluer. D'une part, la Corée du Nord et la Russie ont depuis cette année un accord qui engage les deux Etats à aider l'autre en cas de guerre. Mais la Russie n'est pas vraiment connue pour tenir de telles promesses. Par le passé, ils avaient ainsi laissé tomber l'Arménie dans le conflit du Haut-Karabagh contre l'Azerbaïdjan.



Et d'autre part?

Les deux pays profitent de l'accord. La Russie reçoit des armes, des munitions et des soldats de l'une des plus grandes armées du monde. Et la Corée du Nord reçoit de l'argent ainsi que du pétrole et du gaz russes. Kim Jong-un espère en outre obtenir le soutien de la Russie pour contourner les sanctions occidentales et pour son propre programme nucléaire.



Collaboration de circonstance ou unis pour toujours? Kim et Poutine. Image: keystone

Il sera intéressant de voir comment la Corée du Sud réagira à l'arrivée des troupes nord-coréennes en Europe. Est-il certain que la Corée du Sud, qui est l'un des plus grands producteurs d'armes au monde, soutiendra désormais plus activement l'Ukraine?

C'est le grand mystère. La Corée du Sud pourrait réagir exactement de la même manière que la Corée du Nord et envoyer elle aussi des troupes en Europe - mais pour soutenir l'Ukraine. Je pense toutefois que la Corée du Sud pourrait plutôt envisager de livrer des armes létales. La Corée du Sud dispose en effet d'un grand arsenal d'armes, notamment d'artillerie et de véhicules blindés de combat d'infanterie, qui pourrait être d'une grande aide pour les Ukrainiens.



La Corée du Sud pourrait être plus utile à l'Ukraine que la Corée du Nord à la Russie?

Dans le cas extrême, oui. Hormis les armes nucléaires, la Corée du Sud aurait plus à offrir à l'Ukraine sur le plan technologique que la Corée du Nord à la Russie. Mais on n'en est pas encore là.



