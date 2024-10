Vladimir Poutine et Kim Jong-un ne se tiennent pas vraiment la main - mais ils se donnent un coup de main. Image: imago

Pourquoi Kim Jong-un envoie ses soldats mourir pour Poutine

L'armée russe reçoit le soutien de la Corée du Nord dans sa guerre en Ukraine. Kim Jong-un veut ainsi renforcer sa nouvelle alliance et a des objectifs bien précis.

Tobias Schibilla / t-online

Plus de deux ans et demi se sont écoulés depuis l'invasion russe de l'Ukraine. La guerre fait toujours rage - et plus de 650 000 soldats russes ont été blessés ou tués selon les données ukrainiennes. Même si les chiffres ukrainiens sont surestimés, les pertes russes sont sans aucun doute considérables.

Le président russe Vladimir Poutine a donc un besoin urgent de ravitaillement sur le champ de bataille afin de pouvoir poursuivre la guerre contre l'Ukraine. Ce ravitaillement proviendrait désormais de Corée du Nord, comme le rapportent plusieurs médias, dont le Guardian.

Dans un message vidéo, le président ukrainien a affirmé samedi dernier que la Corée du Nord fournissait désormais non seulement des armes à la Russie, mais aussi des troupes au sol:

«Il y a une alliance renforcée entre Moscou et des régimes comme celui du dirigeant coréen Kim Jong-un» Volodymyr Zelensky

Des milliers de Nord-Coréens seraient en route pour l'Ukraine

Jusqu'à présent, les journalistes et les services de renseignement occidentaux n'ont pas pu prouver clairement que les soldats de Kim Jong-un combattaient en Ukraine. L'Institute for the Study of War (ISW), un think tank américain habituellement bien informé, a toutefois fait référence à un initié du Washington Post et a rapporté samedi que plusieurs milliers de soldats nord-coréens étaient arrivés en Russie et se préparaient à être déployés en Ukraine.

La source du Washington Post, qui travaille au sein des services de renseignement militaire ukrainien, a ainsi déclaré vendredi au journal que des «milliers» de soldats nord-coréens suivaient actuellement un entraînement en Russie et pourraient être déployés sur les champs de bataille de l'Ukraine à partir du début de l'année 2025.

Les officiers doivent connaître le terrain

Mais ce n'est pas tout: outre les fantassins en formation, des officiers des forces armées nord-coréennes se trouveraient déjà en Ukraine afin de se familiariser avec les conditions géographiques locales et d'observer les soldats russes en action.

Après une attaque de missiles ukrainiens contre une base russe près de Donetsk la semaine dernière, les services de renseignement ukrainiens et sud-coréens ont tous deux annoncé que des soldats nord-coréens figuraient parmi les morts.

Les Nord-Coréens semblent soutenir les troupes de Poutine non seulement sur le terrain, mais aussi en matière de techniques de guerre. Des ingénieurs militaires nord-coréens aideraient les troupes russes à calibrer les dispositifs de lancement des missiles KN23 fournis par la Corée du Nord. C'est ce que rapporte le journal britannique Guardian en se référant à une source ukrainienne non précisée.

Pyongyang soutient déjà la Russie face à l'Ukraine, en lui fournissant des armes et des munitions. Selon un rapport des services secrets sud-coréens, le pays, largement isolé sur le plan international, fournit surtout des obus d'artillerie et des missiles à courte portée. Mais des missiles balistiques de type KN23 ont également trouvé leur chemin vers la Russie.

Selon le Guardian, ces missiles KN23 auraient été livrés au printemps par Pyongyang à Moscou. Par de nombreuses caractéristiques, ils ressemblent au modèle russe Iskander. Les experts supposent donc que le KN23, en coréen «Hwasong-11Ga», a été élaboré avec l'aide des services secrets russes. C'est la seule façon pour la Corée du Nord d'être en mesure de développer une technologie militaire relativement avancée en raison de l'embargo international qui frappe le pays, écrit le site Internet «missilethreat.csis.org».

Pour Kim Jong-un, il s'agit de l'expérience de ses soldats

Mais que gagne le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en envoyant ses soldats en Ukraine aux côtés de la Russie? D'une part, ses soldats acquièrent de l'expérience au combat. Deuxièmement, Kim peut tester sur le champ de bataille les techniques développées par son armée. Troisièmement, il parvient, grâce au soutien de la Russie, à ce que son pays continue d'être perçu comme fort.

La Russie et la Corée du Nord ont conclu cet été un pacte de sécurité qui oblige les deux pays à intervenir si l'un d'entre eux est attaqué. C'est pourquoi la présence de troupes nord-coréennes pourrait également être liée à l'offensive ukrainienne de Koursk:

«Pour la Corée du Nord, qui a fourni à la Russie de nombreux obus et missiles, il est essentiel d'apprendre à manier différentes armes et d'acquérir une expérience pratique du combat. Cela pourrait même être une raison pour l'envoi de soldats nord-coréens - pour leur permettre d'acquérir des expériences variées et de s'entraîner à la guerre dans des conditions réelles.» Lim Eul-chul, professeur à l'Institut d'études sur l'Extrême-Orient à Séoul, interrogé par l'AFP.

Une fin de la collaboration ne semble pas en vue. En octobre, Kim Jong-un a félicité Vladimir Poutine pour son anniversaire - et l'a désigné dans une lettre comme son «camarade le plus important». Selon le «Guardian», la Russie pourrait aider la Corée du Nord à envoyer enfin un satellite-espion opérationnel dans l'espace. Les tentatives passées de la dictature d'Asie de l'Est se sont soldées par des explosions et autres échecs embarrassants pour le dirigeant nord-coréen.

La Corée du Nord se rapproche de la Chine

Après des décennies au cours desquelles la dictature de Kim s'est auto-isolée sur le plan international en raison de son propre programme nucléaire, les conflits géopolitiques actuels font que Moscou et Pékin tendent de plus en plus la main au dictateur nord-coréen. Kim veut forger une alliance contre «l'hégémonie occidentale et l'impérialisme», comme il l'a souligné dans un discours en juin.

Cette stratégie s'est avérée payante pour la Corée du Nord en mars, lorsque la Russie a utilisé son veto au Conseil de sécurité de l'ONU pour mettre fin à la surveillance par les Nations unies des violations de sanctions par la Corée du Nord - une mesure saluée publiquement par Pyongyang.

