La force des vaccins à ARN prouvée dans une étude sur des soignants

L'ARN messager en vaccin, explication rapide

Le principe d’un vaccin, c’est d'apprendre au système immunitaire à reconnaître un virus. On injecte un ARN messager, qui va être traité par notre corps. Cet ARN messager contient l’information, le plan de montage, rapporte rtbf, qui permet de construire un morceau de protéine de virus. Pour le Covid, elle s'appelle «spike» et c'est une protéine présente à la surface du virus. Ensuite, elle est détectée par notre organisme comme étant un corps étranger et est combattue. Puis, si le corps est infecté par le vrai virus, il aura les armes pour l'affronter. (jah)