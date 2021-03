International

Covid-19

Face à une situation similaire à Noël, l'Allemagne songe confiner



Image: sda

Le pays est confronté à une augmentation «très clairement exponentielle» des infections au Covid-19, surtout en raison du variant britannique.

«Il est tout à fait possible que nous ayons à Pâques une situation similaire à celle que nous avons connue avant Noël, avec un nombre très élevé de cas, de nombreux cas graves et de décès, et des hôpitaux débordés», a prévenu, vendredi, Lars Schaade, directeur adjoint de l'agence chargée du contrôle des maladies en Allemagne.

Le pays est confrontée à une augmentation «très clairement exponentielle» des infections au Covid-19, liée en particulier à la diffusion du variant britannique, a déclaré le vice-président de l'institut de veille sanitaire Robert Koch.

«Nous sommes dans la troisième vague de la pandémie, les chiffres augmentent, la proportion de variants est importante»

L'Allemagne a enregistré plus de 17 000 cas officiellement déclarés en 24 heures, soit environ 5000 de plus qu'il y a une semaine. Le taux d'incidence atteignait vendredi 95,6 (contre 90 jeudi), tout proche de la barre des 100, censée déclencher de nouvelles restrictions.



Décision lundi

Angela Merkel et les dirigeants des seize Länder se réuniront lundi pour décider d'éventuelles nouvelles fermetures alors le pays avait pu procéder début mars à quelques assouplissements. L'Allemagne mise sur la vaccination pour lutter, mais:​

«Une analyse honnête de la situation montre qu'il n'y a pas encore assez de vaccins en Europe pour arrêter la troisième vague par la seule vaccination»

Le ministre de la Santé assure: «Il faudra encore plusieurs semaines avant que les groupes à risque soient entièrement vaccinés». Karl Lauterbach, expert sanitaire du parti social-démocrate a asséné, pour finir: «Vous pouvez le tourner comme vous voulez, nous devons revenir au verrouillage» (ats/jah)

