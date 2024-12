Les Suisses prennent toujours plus de médicaments: voici les chiffres

Le rapport se targue d'un «consensus» entre membres démocrates et républicains sur plusieurs questions, notamment sur le fait que «la possibilité que le Covid-19 ait émergé d'un accident lié à un laboratoire ou à des recherches n'est pas une théorie du complot».

«Ce travail aidera les Etats-Unis et le monde à prédire la prochaine pandémie, à s'y préparer, à nous en protéger, et, espérons-le, à la prévenir»

Le président de cette commission, l'élu républicain et médecin podologue de métier Brad Wenstrup, a déclaré:

Prédire et préparer

La sous-commission sur la pandémie due au coronavirus a été mise en place en février 2023, lorsque les républicains ont repris la majorité à la chambre des représentants. Après 38 dépositions ou entretiens et 25 auditions, son rapport sera officiellement publié mercredi.

Une commission au congrès américain sur le Covid-19 estime que la fuite du virus d'un laboratoire de Wuhan, en Chine, est l'hypothèse «la plus plausible» pour expliquer son origine. Après deux ans d'enquête, la commission a fourni un rapport de plus de 500 pages.

Une commission au congrès américain sur le Covid-19 estime que la fuite du virus d'un laboratoire de Wuhan, en Chine, est l'hypothèse «la plus plausible» pour expliquer son origine.

