Le dossier judiciaire démonte les fantasmes autour du couple. Image: afp/wwatson

Le couple Moretti n'a «plus de revenus»

Salaires, hypothèques, leasing et revenus bloqués: on en sait plus sur le fonctionnement économique du couple poursuivi après l’incendie du Constellation.

Une semaine après des révélations du Temps sur le patrimoine des Moretti, BFMTV publie à son tour des éléments issus du dossier pénal concernant la situation financière du couple. Pour rappel, dans la nuit du Nouvel An, un incendie s’est déclaré au Constellation, à Crans-Montana, faisant 40 morts et 116 blessés. Propriétaires et exploitants du bar, les Moretti sont poursuivis pour incendie involontaire, lésions corporelles et homicide par négligence. Ils bénéficient de la présomption d’innocence.

La chaîne française a visiblement eu accès au procès-verbal de son audition, menée le 9 janvier par la magistrate valaisanne en charge de l’enquête. Selon ce document, le patron du Constellation explique que le couple vit exclusivement des revenus de ses sociétés et se verse un salaire mensuel de 10 000 francs suisses. Il affirme surtout, ce 9 janvier, que «depuis une semaine, toutes les activités sont bloquées» et qu’ils «n’ont plus de revenus».



Ces déclarations s’inscrivent dans le prolongement des révélations du Temps, qui avait déjà démonté une rumeur persistante selon laquelle Jacques et Jessica Moretti auraient bâti leurs affaires «tout en cash».

Pour rappel, les révélations du quotidien genevois que nous vous rapportions la semaine dernière avaient mis en évidence un patrimoine largement financé par des hypothèques, avec environ cinq millions de francs d’actifs pour plus de quatre millions de dettes.

Qui gère l'argent dans le couple?

Les pièces du dossier, consultées par BFMTV, apportent aussi davantage de détails sur les biens du couple. Le chalet familial de Lens, où vivent les Moretti et leurs deux enfants, est hypothéqué à hauteur de 1,3 million de francs suisses. Le couple possède également une maison familiale en Corse, décrite comme «délabrée», ainsi qu’un appartement à Cannes loué sur Airbnb.



Jacques Moretti qui aurait dit «être à 50/50» avec son épouse «sur toutes les sociétés», aurait précisé aux magistrats, selon la chaîne française, à propos de ce dernier bien:

«C’est ma femme qui s’occupe des chiffres, j’ignore les produits de cette location»

L’audition mentionne, enfin, plusieurs véhicules en leasing – une Porsche Cayenne, une Bentley, une Mercedes et une Smart – immatriculés au nom des sociétés du couple. En clair, le business du couple repose sur des crédits.



En parlant d'argent, Jacques Moretti est toujours en détention provisoire, mais pourrait être libéré moyennant le versement d’une caution de 200 000 francs. Cette somme aurait été réunie et apportée par un proche, sous couvert d’anonymat.