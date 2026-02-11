Six jeunes Italiens sont décédés dans le drame du Constellation à Nouvel An. Image: AFP

Constellation: l'Italie ordonne la saisie des téléphones des victimes

Le parquet de Rome veut examiner les photos et les vidéos en lien avec le drame de Crans-Montana. Les téléphones des Italiens morts ou blessés dans l'incendie vont être saisis.

Le parquet de Rome a ordonné la saisie des téléphones mobiles des jeunes Italiens morts ou blessés dans l'incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana. Il entend ainsi examiner les photos et les vidéos en lien avec le drame, indique mercredi l'agence adnkronos.

Cette mesure doit permettre de reconstituer le déroulement des faits et d'établir les responsabilités. Les magistrats transalpins recueilleront aussi les témoignages des jeunes survivants italiens de la tragédie, ainsi que des dossiers médicaux.

Les procureurs de Sion et de Rome se rencontreront le jeudi 19 février à Berne, pour une réunion technique. La constitution d'équipes communes d'enquête sera notamment à l'ordre du jour. (jzs/ats)