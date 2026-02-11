ciel clair
International
Cinéma

James Van Der Beek est décédé à l'âge de 48 ans

James Van Der Beek, vedette de « Dawson&#039;s Creek » et « Varsity Blues », est décédé à l&#039;âge de 48 ans.
L'acteur, ici en mai 2025.Image: The Hollywood Reporter

James Van Der Beek est décédé à l'âge de 48 ans

L'acteur, célèbre pour ses rôles dans Dawson ou Varsity Blues, s'est éteint ce mercredi des suites d'un cancer du colon. Il avait 48 ans.
11.02.2026, 20:4311.02.2026, 20:55

«Notre bien-aimé James David Van Der Beek est mort paisiblement ce matin», a annoncé son épouse, Kimberly Van Der Beek, sur Instagram. «Il a affronté ses derniers jours avec courage, foi et dignité. Il y a tant à dire sur ses souhaits, son amour de l'humanité et sa conception du caractère sacré du temps. Ces jours reviendront.»

La famille de James Van Der Beek a fait part de son décès dans un communiqué mercredi
capture d'écran: instagram

Début novembre 2024, James Van Der Beek avait annoncé qu'on lui avait diagnostiqué un cancer colorectal de stade 3, qui se développe dans le côlon ou le rectum. Il a relaté son expérience de vie avec le cancer sur Instagram, où il a fréquemment rendu hommage à sa femme et à ses enfants pour leur soutien.

L'acteur avait conquis le cœur de toute une génération de téléspectateurs en incarnant la star de la série dramatique des années 90 et du début des années 2000, Dawson. La série de six saisons est devenue un classique avant de connaître une nouvelle vie sur les plateformes de streaming.

1998 Michelle Williams, James Van Der Beek, Katie Holmes, And Joshua Jackson Star In &quot;Dawson&#039;s Creek.&quot; (Photo By Getty Images)
La série a fait de James Van Der Beek une idole des jeunes et l'a propulsé sur le devant de la scène nationale.Image: Hulton Archive

Plus récemment, James Van Der Beek avait tenu des rôles récurrents dans CSI: Cyber, Pose et a prêté sa voix à 69 épisodes du dessin animé Vampirina. Il a également participé à la 28e saison de Dancing With the Stars et a concouru sous le nom de Griffin dans The Masked Singer en 2025. Sa plus récente apparition en tant qu'invité remonte à deux épisodes de Overcompensating. (mbr)

