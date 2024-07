Affaire C8: Hanouna réagit enfin et veut «tout raconter»

Getty Images Europe

Affaire C8: après le choc, Hanouna réagit enfin et veut «tout raconter»

Jeudi, le régulateur de l'audiovisuel français décidait de retirer sa fréquence TNT à la chaîne de l'empire Bolloré. Après le choc, les questions. Quel avenir pour Touche pas à mon poste? Comment son animateur va-t-il réagir? Sur la plateforme X, il promet son «sentiment sur tout ça».

Pire qu'un coup de tonnerre, un véritable séisme. Jeudi, le régulateur de l'audiovisuel français annonçait la suppression de la fréquence de deux chaînes phares du groupe Bolloré: NRJ12 et C8. Dans la foulée, c'est l'émission Touche pas à mon poste et son animateur star, Cyril Hanouna, qui aimantaient toute l'attention.

Régulièrement rappelée à l'ordre et punie, la chaîne cumule déjà plus de 7,6 millions d’euros d'amende, pour ne pas avoir su maîtriser son talk-show quotidien, dans lequel les dérapages ont été légion ces deux dernières années.

Logiquement, après le choc, les questions ont fusé. Que va devenir C8? Peut-elle survivre hors du réseau TNT? Que va faire Cyril Hanouna? Sachant que le groupe Canal ne manque pas de chaînes pour imaginer recaser sa poule aux œufs d'or, les rumeurs vont bon train. Sur les réseaux sociaux, entre gens bien informés et amateurs de boule de cristal, on prédit pour Hanouna et sa bande un atterrissage en beauté, sur Canal+ et en clair, dès 2025.

Mercredi, après que les réseaux sociaux se sont bien moqués du principal intéressé, la réaction du principal intéressé se faisait attendre. Une fois n'est pas coutume, Cyril Hanouna n'a pas bondi sur son clavier pour s'en vanter, lancer quelques attaques et jouer au martyr. Un silence radio qu'il a fini par briser jeudi après-midi, sur la plateforme X. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'est montré étrangement mesuré.

«Mes chéris je posterai une vidéo dimanche soir pour tout vous raconter» Cyril Hanouna sur X.

Il enchaînera avec la promesse de «donner son sentiment sur tout ça», sans oublier les salutations d'usage, propre à l'animateur lorsqu'il s'adresse à son public.

«Nous serons là à la rentrée»

Reviendra-t-il dimanche avec un simple «sentiment»? Des arguments pour se défendre? Ou carrément une solution concrète à cette suppression du réseau TNT, qui est encore l'unique mode de réception pour près de 20% des foyers français équipés d’un poste de télévision?

De son côté, la société de production qui possède Touche pas à mon poste a voulu rassurer ses salariés. Dans un email interne, révélé par Le Parisien, H 2 0 promet que l'émission sera de retour sur C8, en septembre: «Nous serons bien là, à l'antenne, à la rentrée, et motivés comme jamais». Pour ce qui est de janvier 2025, quand la suppression de la fréquence sera effective, motus et bouche cousue.

Le suspense est intenable.