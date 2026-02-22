en partie ensoleillé12°
Évacuation d’urgence d’un marin américain au large du Groenland

L’armée danoise a secouru samedi un membre d’équipage d’un sous-marin américain près de Nuuk, au Groenland.
22.02.2026, 13:5522.02.2026, 13:55
epaselect epa12755016 Danish King Frederik X (C) visits Arctic Basic Training and Arctic Command in Nuuk, Greenland, 18 February 2026. The king is on a three-day visit to Greenland. EPA/Bo Amstrup DEN ...
Le roi Frederik du Danemark visite le centre de formation de base arctique et le commandement arctique à Nuuk, au Groenland, le 18 février 2026.Keystone

L'armée danoise a évacué samedi un membre d'équipage d'un sous-marin américain, au large de Nuuk, la capitale du Groenland, a annoncé le commandement arctique. Il avait besoin d'un traitement médical d'urgence.

Il a été transporté à l'hôpital de Nuuk, a ajouté sur les réseaux sociaux l'organisme, chargé de surveiller et de protéger la souveraineté du royaume du Danemark dans l'Arctique.

L'évacuation a été réalisée par un «hélicoptère déployé depuis le navire d'inspection Vaedderen», une frégate danoise en poste à Nuuk et opérant des missions de surveillance entre le Groenland et les îles Féroé, deux territoires autonomes du Danemark.

Menaces de Trump

Des images publiées en ligne montrent le voile d'un sous-marin émergeant dans ce qui semble être la baie de Nuuk, sans que l'AFP ait pu vérifier leur authenticité.

Washington affirme régulièrement que le contrôle du Groenland est indispensable à la sécurité des États-Unis et accuse le Danemark et les Européens de ne pas suffisamment protéger cette zone stratégique face aux ambitions russes et chinoises.

Le président américain Donald Trump a toutefois renoncé à ses menaces après la signature d'un accord-cadre avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, visant à renforcer l'influence américaine et ouvrant la voie à des pourparlers entre le Danemark, le Groenland et les États-Unis. (dal/ats/afp)

