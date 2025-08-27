en partie ensoleillé17°
Mort en direct de Jean Pormanove: Kick va coopérer

Raphaël Graven, alias Pormanove.
Raphaël Graven, connu sous le pseudo Jean Pormanove, est décédé près de Nice lors d'une diffusion en direct sur Kick.instagram

La plateforme de diffusion en ligne s'engage à coopérer avec les autorités françaises dans leur enquête sur la mort du streamer. Il était décédé après plus de 12 jours de live où il était violenté et humilié.
La plateforme australienne Kick va coopérer avec les autorités françaises après la mort en direct du streamer français Jean Pormanove le 18 août, a-t-elle déclaré mercredi.

«Nous nous engageons pleinement à coopérer avec les autorités compétentes dans le cadre de toute enquête en cours», a assuré Kick dans un communiqué. Le streamer était mort lors d'un direct de douze jours diffusé par la plateforme.

«Nous examinons actuellement cette affaire, notamment en partenariat avec nos conseillers juridiques»
La plateforme Kick

Raphaël Graven, 46 ans, connu sous le pseudo Jean Pormanove, est décédé près de Nice lors d'une diffusion en direct le 18 août après plus de 12 jours de direct où il était, ainsi qu'un autre homme, violenté et humilié par deux personnes.

Mort de Jean Pormanove: l'autopsie exclut l'intervention d'un tiers

Mardi, la ministre française déléguée au Numérique Clara Chappaz avait annoncé son intention d'attaquer en justice la plateforme Kick pour «manquement». Les procureurs français veulent notamment déterminer si Kick a diffusé «en connaissance de cause» des «vidéos d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne». (jzs/ats)

Thèmes
