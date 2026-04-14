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Phil Collins et Oasis bientôt au panthéon du rock américain

FILE - Liam Gallagher, left, and Noel Gallagher of Oasis appear during their reunion tour in Toronto on Aug. 24, 2025. (Sammy Kogan/The Canadian Press via AP, File) Music - Rock Hall
Liam (à gauche) et Noël Gallagher, à nouveau réunis en tournée en 2025.Keystone

Phil Collins et Oasis bientôt au panthéon du rock américain

Le chanteur britannique Phil Collins et le groupe Oasis entrent au Rock and roll Hall of Fame, véritable panthéon de la musique aux États-Unis.
14.04.2026, 17:0014.04.2026, 17:00

La promotion du chanteur et du groupe a été annoncée lundi lors d'une émission télévisée. Aux côtés d'Oasis et de Phil Collins, on retrouve Iron Maiden et le groupe Joy Division/New Order. Une cérémonie est prévue le 14 novembre à Los Angeles.

Phil Collins, roi britannique du rock FM des années 1980, est un des rares chanteurs, avec Michael Jackson et Paul McCartney, à avoir vendu plus de 100 millions de disques à la fois au sein d'un groupe (Genesis) mais aussi comme artiste solo.

Cette société suisse va ouvrir son île privée aux Bahamas

De leur côté, les frères Gallagher avaient annoncé fin août 2024 reformer Oasis, groupe emblématique de la Britpop, suscitant un très grand engouement, quinze ans après leur séparation. (ats/afp)

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source: boston globe / boston globe
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