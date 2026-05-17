La cantatrice britannique Felicity Lott est décédée à 79 ans

Felicity Lott était réputée mondialement et appréciait particulièrement la France. Getty Images Europe

La soprano britannique Felicity Lott est décédée d'un cancer vendredi à l'âge de 79 ans. Elle était réputée mondialement et maîtrisait notamment parfaitement le répertoire francophone.

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La grande soprano britannique Felicity Lott est décédée vendredi à l'âge de 79 ans, a indiqué dimanche son agente. La chanteuse était très appréciée au Royaume-Uni et également en France.

L'artiste avait révélé lundi dans une interview à la BBC qu'elle était atteinte d'un cancer en phase terminale découvert un an plus tôt. Son agente Sue Spence a indiqué:

«Felicity Lott a vécu sa maladie avec une grande dignité et une totale acceptation. Elle est restée jusqu'au bout d'une élégance et d'un chic tout à fait caractéristiques»

Interprète de Strauss, Offenbach et Mozart

Pendant ses quatre décennies de carrière, cette cantatrice surnommée «Flott» s'est produite dans des opéras et salles de concert du monde entier, connue pour ses interprétations des oeuvres de Richard Strauss, Jacques Offenbach ou Mozart.

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Née en 1947 à Cheltenham, dans l'ouest de l'Angleterre, cette mélomane avait débuté le piano à l'âge de cinq ans, puis le chant et le violon à 12 ans. Elle a étudié à la Royal Academy of Music et fait ses débuts à l'opéra en 1975, remplaçant au pied levé l'interprète de Pamina dans La Flûte enchantée de Mozart.

Celle qui se produisait régulièrement au grand festival de musique classique BBC Proms avait été anoblie par Elizabeth II en 1996. Elle a également été décorée de la Légion d'honneur en France.

Une pluie d'hommages

Le Royal Ballet et l'Opera de Londres ont salué «l'une des plus grandes sopranos de son époque, célébrée dans le monde entier pour la grâce (...) et la beauté pure de sa voix», qui avait conservé son «authenticité et une autodérision» toute britannique.

L'Opéra de Paris a également rendu hommage à celle qui «entretenait avec la France une relation profondément affective», après avoir passé un an comme assistante d'anglais dans un lycée près de Grenoble avant d'entrer à la Royal Academy. «C'est là qu'elle s'inscrit au Conservatoire de Grenoble et rencontre la professeure Elisabeth Maximovic, qui décèle chez elle un talent rare et l'encourage à devenir chanteuse», explique l'institution, qui poursuit:

«Felicity Lott porta le répertoire français avec une diction incomparable, une sensibilité unique et un amour sincère de la culture française qui lui valurent, tout au long de sa carrière, l'admiration fidèle du public français»

(btr/ats)