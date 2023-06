Célébré comme le messie, Trump a-t-il sorti son porte-monnaie, mardi, à Miami? montage: watson

Donald Trump est-il radin?

On ignore quel rapport le milliardaire entretient avec ses sous, mais une chose est sûre: il disparaît toujours avant de payer l'addition. Il a refait le coup cette semaine, après avoir promis de la «nourriture pour tout le monde».

De Donald Trump, on sait beaucoup de choses. Son inventivité pour les surnoms ridicules, son obsession pour la taille des pénis, ses goûts désastreux en matière de décoration intérieure, sa subtilité avec les femmes, ou encore son habileté au volant d'une voiturette de golf.

Avec une seule main, c'est dire! Getty Images Europe

Une autre légende colle à la peau du 45e président des Etats-Unis: Donald Trump serait un milliardaire très proche de ses sous (2,5 milliards de dollars, plus exactement, selon Forbes).

«Trump, connu pour aimer son poulet KFC et ses steaks bien cuits recouverts de ketchup, n'est pas vraiment connu pour payer l'addition» Le New Times de Miami

Régime sec

Démonstration pas plus tard que cette semaine, à Versailles. Non, pas le château français. Mais un restaurant emblématique de Little Havana, à Miami, où Donald Trump est allé décompresser à sa sortie du palais de justice, pour plaider non coupable de 37 chefs d'accusation. Un lieu de choix pour les politiciens, désireux de s'attirer les faveurs des électeurs cubains de Floride.

Tel le messie, Trump s'est donc planté au milieu du restaurant, où il a été acclamé, embrassé et loué comme le «président préféré de tous de tous les temps» par ses partisans. Après un «Joyeux anniversaire», chanté avec entrain et un peu d'avance (Trump fêtait ses 77 ans le lendemain), l'ancien leader du monde libre, tout feu tout flamme, a annoncé:

«Food for everyone!» Donald Trump.

Devant une annonce si pleine de joie et d'assurance, son fan club était bien en droit de s'attendre à une pluie de croquetas, empanadas, pastelitos de cubanos, le tout arrosé de cafecito.

C'était bien mal connaître l'avarice , euh, pardon! le sens de l'économie de Donald Trump. Selon une source bien informée du New Times de Miami, le passage du politicien à Versailles n'a duré qu'une dizaine de minutes, avant qu'il ne reprenne la route. Un timing bien trop court pour planter les crocs dans une pâtisserie cubaine - ni passer commande. Pas même un malheureux cafecito à l'emporter.

Pendant que tout le monde ravalait sa déception, à défaut de croquettes au jambon, le président était lui-même en train de savourer un dîner aux chandelles raffiné sur son golf de Bedminster, dans le New Jersey, à 100 000 dollars le couvert. Après tout, c'était presque son anniversaire.