Le mystère de la tombe d'Ivana Trump reste entier

La décision singulière de Donald Trump d'enterrer sa première épouse sur son terrain de golf suscite toujours les spéculations les plus folles. En particulier maintenant que la sépulture disparaît sous les mauvaises herbes.

Voilà plus d'un an que l'opulente et extravagante Ivana Trump, 73 ans, a perdu tragiquement la vie au terme d'une chute malencontreuse du «grand escalier courbe» de sa maison de l'Upper East Side.

La première femme de Donald Trump et mère de ses trois enfants était une personnalité aussi flamboyante que son ex-mari. Getty Images Europe

Son imposant cercueil doré avait été trimballé dans New York, sous le regard sombre et humide de ses trois enfants et de son premier mari, avant de goûter à un repos éternel mérité sous une pelouse grasse du New Jersey. Et pas n'importe quelle pelouse: celle du golf de Bedminster, le préféré de Donald Trump. Celui sur lequel vous pouvez régulièrement voir l'ancien président trémousser sa casquette MAGA et son petit ventre dans un élégant polo de lin blanc.

Le 20 juillet 2022, le clan Trump fait ses adieux à Ivana. Image: Anadolu

Après tout ce temps, l'un des plus grands mystères entourant la mort d'Ivana Trump n'a toujours pas été élucidé. Une question qui obsède la presse américaine et internationale depuis juillet 2022: pourquoi diable le père de ses trois enfants a-t-il tellement insisté pour l'enterrer sous son terrain de golf?

Pas plus tard que cette semaine, c'est le New York Magazine qui formulait ses théories à propos de cet emplacement insolite. Un endroit d'autant plus inexpliqué que ce golf ne revêtait strictement aucune signification pour la défunte, Donald Trump ayant acquis la propriété dix ans après leur divorce. Pas sûr même qu'Ivana ait jamais touché à un club de son vivant.

«J’ai toujours soupçonné qu’il y avait quelque chose que nous ignorions» Nick Strakhov, membre du conseil d’aménagement de Bedminster, à propos du projet de cimetière de Trump, à Farenthold en 2017.

La tombe d'Ivana Trump, relativement sobre en comparaison avec le personnage de son vivant. image: x

Sans oublier que, depuis cet été, la dernière demeure d'Ivana semble plus ou moins laissée à l'abandon. Le Daily Mail a été le premier à publier des photos du triste état de la pierre, «à peine visible» sous une intense végétation et entre les taches d'herbe brunâtre. La consternation publique est telle qu'un communicant est bien obligé de confirmer que tout ceci est parfaitement «normal».

«Le sol et les fondations ont besoin de temps pour se remettre complètement, et à ce moment-là, nous installerons une pierre tombale plus grande» Un représentant de Donald Trump à Business Insider.

Trois hypothèses

L'amour

Selon nos confrères, à défaut de sa première épouse, Donald Trump aime peut-être vraiment, vraiment, le New Jersey. En tout cas, il envisage d'y ériger sa propre tombe.

L’idée trotte dans sa tête depuis plus de quinze ans: en 2007, le milliardaire a commencé par déposer les documents pour y ériger une chapelle sans fenêtre, vouée à être transformée plus tard en mausolée à la gloire de sa famille. Puis, en 2014, la Trump Organization a envisagé de faire installer deux cimetières - l'un de 284 places, à vendre au public, l'autre réservé aux Trump. Le dossier déposé auprès de l'Etat indique même que:

«M. Trump a spécifiquement choisi cette propriété comme lieu de repos final, car c'est sa propriété préférée»

L'appât du gain

Plus que les sentiments, la plupart des théoriciens s'accordent sur le fait que les motivations de Trump seraient, comme souvent, pécuniaires. Posséder un cimetière dans le New Jersey est synonyme d'avantages fiscaux - dont le fait d'être exonéré d'impôt foncier et d'un bon nombre de taxes diverses et variées.

Toutefois, comme le soulignait en 2017 déjà le Washington Post, interpellé par cette macabre obsession de Trump pour sa dernière demeure, ces gains pourraient se révéler marginaux. Le businessman avait déjà trouvé un moyen astucieux de payer un minimum de taxes sur sa propriété, en la qualifiant de terrain agricole. Et pour prouver sa bonne foi, Trump y élève pas moins de huit chèvres et y entasse quelque 450 mètres carrés de foin.

Une trumperie

Enfin, le magazine émet une dernière théorie: les «sentiments et les comportements étranges» que provoquent l'idée de sa propre mort chez la plupart des êtres humains. Après tout, certains riches envisagent bien de se cryogéniser ou d'expédier leurs restes dans l'espace. A coté, passer l'éternité sous les balles blanches et les pneus des caddies peut sembler une dernière volonté relativement paisible.