International
Donald Trump

Trump a rasé une partie de la Maison-Blanche

Trump a rasé une partie de la Maison-Blanche

epa12468703 Constructions workers begin demolition of part of the East Wing of the White House for construction of President Trump&#039;s ballroom in Washington, DC, USA, 20 October 2025. The 27400-sq ...
Keystone
Le président américain a lancé lundi son chantier colossal à la Maison Blanche: la construction d’une salle de bal géante de 8000m², inspirée du faste de son manoir de Floride, Mar-a-Lago. Ce projet de 250 millions de dollars, financé par des fonds privés, marque la plus grande transformation du bâtiment présidentiel depuis un siècle.
21.10.2025, 05:5421.10.2025, 05:54

Chose promise, chose due: une partie de la Maison-Blanche a été démolie lundi pour construire la future salle de bal de Donald Trump. Cette étape marque le début de l'un des plus gros chantiers du célèbre édifice depuis plus d'un siècle, ont constaté des journalistes de l'AFP.

«Je suis heureux d'annoncer que les travaux ont commencé à la Maison-Blanche pour construire la nouvelle, grande et magnifique salle de bal»
Le président américain sur sa plateforme Truth Social
Comment Trump compte marquer la Maison-Blanche au fer rouge

La salle de bal, dont les coûts de construction sont évalués à 250 millions de dollars, doit avoir une surface de plus de 8000 mètres carrés et accueillir jusqu'à 1000 personnes. Elle sera utilisée pour de grands dîners donnés en l'honneur de chefs d'Etat étrangers et autres événements d'ampleur, a précisé le président.

L'imposant édifice blanc aux très hautes fenêtres, selon les maquettes, sera construit à l'emplacement de l'actuelle aile orientale, ou «East Wing», où se trouvent traditionnellement les bureaux de la Première dame.

L'aile de la Maison Blanche est en train «d'être complètement modernisée» et «sera plus belle que jamais une fois les travaux terminés», s'est réjoui Donald Trump lundi. Selon lui, cette nouvelle salle de bal sera entièrement financée de fonds privés venant notamment de «généreux patriotes et de superbes entreprises».

Trump commet un crime caché à la Maison-Blanche

Le républicain a organisé la semaine dernière un grand dîner pour remercier des milliardaires et grandes entreprises d'avoir fait des dons. Parmi les invités figuraient des représentants d'entreprises de la «tech» comme Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft et Palantir, ou encore le géant de la défense Lockheed Martin.

U.S. President Donald Trump holds models of an arch monument during a ballroom dinner in the East Room at the White House in Washington, D.C., U.S., October 15, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst
Le promoteur immobilier a présenté son projet la semaine passée devant un parterre de personnalités. Image: REUTERS

Depuis son retour au pouvoir, sa fastueuse résidence Mar-a-Lago en Floride lui sert de modèle pour façonner la Maison-Blanche à son image. Le Bureau ovale, par exemple, a été chargé d'ornements dorés et deux immenses drapeaux américains ont été plantés sur les pelouses.

Commentaire
L'étrange hélicobite patriotique de Trump

La Maison-Blanche est la résidence ainsi que le lieu de travail des présidents américains depuis 1800. Le premier à y vivre a été John Adams, le deuxième président des Etats-Unis. (mbr/ats)

