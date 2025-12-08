Tump met en doute le rachat de Warner Bros Discovery par Netflix

brouillard
International
Donald Trump

President Donald Trump and first lady Melania Trump walk the red carpet before the 48th Kennedy Center Honors, Sunday, Dec. 7, 2025, at the John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington ...
Donald Trump et la première dame foulent le tapis rouge avant la 48e cérémonie des Kennedy Center Honors, dimanche 7 décembre 2025 à Washington.Keystone

Donald Trump a exprimé des doutes dimanche sur le rachat de Warner Bros. Discovery (WBD) par Netflix. Il a souligné que le géant du streaming vidéo avait déjà «une très grosse part de marché» et ajouté que «cela pourrait être un problème».
Donald Trump a exprimé des doutes dimanche sur le rachat de Warner Bros. Discovery (WBD) par Netflix. Il a souligné que le géant du streaming vidéo avait déjà «une très grosse part de marché» et ajouté que «cela pourrait être un problème».

«Je serai impliqué dans (la) décision» des régulateurs sur ce rachat à 83 milliards de dollars, a encore dit le président américain, à son arrivée pour une cérémonie de remises de récompenses au Kennedy Center, grande salle de spectacles de Washington.

Netflix réalise une opération historique

Donald Trump a par ailleurs indiqué que le co-directeur général de Netflix, Ted Sarandos, était venu récemment le voir à la Maison Blanche.

Si le projet de fusion dans sa forme actuelle allait à son terme, Netflix avalerait la plateforme concurrente HBO Max, ainsi que les studios Warner Bros.

Or Netflix est la première plateforme mondiale de vidéo à la demande et HBO Max la troisième (hors Amazon Prime Video), Disney+ complétant le podium.

La plate-forme se retrouverait à la tête d'un catalogue gigantesque, qui comprend les sagas Harry Potter et Le seigneur des anneaux, les super-héros de DC Studios (Batman, Superman ou encore Wonder Woman) ou encore la série Game of Thrones.

Netflix n'hériterait pas, en revanche, des chaînes de télévision de Warner Bros. Discovery (Discovery Channel et CNN notamment), qui seraient logées, avant le rachat, dans une entité distincte de Warner Bros. et qui serait cotée en Bourse.

Le géant des vidéos en ligne a coiffé au poteau le câblo-opérateur Comcast et le groupe de médias Paramount Skydance, également sur les rangs pour ce rachat. Le patron de Paramount Skydance, David Ellison, est proche de Donald Trump. (sda/ats/afp)

