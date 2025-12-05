stratus fréquent
Netflix va racheter Warner Bros Discovery

epa11884079 The Netflix streaming service logo is displayed on a mobile device in London, Britain, 09 February 2025. The streaming platform has increased the cost of its most popular standard subscrip ...
Netflix a bouclé la plus grosse opération de consolidation dans le domaine du divertissement depuis le rachat de Fox par Disney.Keystone

Netflix réalise une opération historique

Le géant du streaming rachète le célèbre studio Warner Bros Discovery pour près de 83 milliards de dollars. De quoi acquérir un immense catalogue de films mais aussi le prestigieux service de streaming HBO Max.
05.12.2025, 13:3005.12.2025, 13:45

Netflix, le géant du streaming, va racheter le studio de cinéma et de télévision Warner Bros Discovery pour près de 83 milliards de dollars, ont annoncé les deux entreprises américaines dans un communiqué commun vendredi.

Cette acquisition, qui permet à Netflix d'acquérir un immense catalogue de films mais aussi le prestigieux service de streaming HBO Max, est la plus grosse opération de consolidation dans le domaine du divertissement depuis le rachat de Fox par Disney, pour 71 milliards de dollars en 2019.

Paramount Skydance et l'opérateur Comcast étaient également en lice pour le rachat de Warner Bros Discovery (WBD), mais Netflix a proposé l'offre la plus élevée. La plateforme va verser 27,75 dollars par action à WBD, valorisant l'entreprise à 72 milliards de dollars, hors dette.

Selon des médias américains, le conseil d'administration de Warner Bros Discovery souhaitait un chiffre autour de 75 milliards de dollars, hors dette.

«Des classiques intemporels»

En juin, WBD avait annoncé son intention de séparer ses divisions streaming et studios en deux sociétés distinctes cotées en Bourse. «Cette séparation devrait maintenant être achevée au troisième trimestre 2026, avant la finalisation de cette transaction», indique le communiqué.

«Notre mission a toujours été de divertir», a commenté Ted Sarandos, directeur général de Netflix. «En combinant l'incroyable bibliothèque de séries et de films de Warner Bros — des classiques intemporels comme Casablanca et Citizen Kane aux favoris modernes comme Harry Potter et Friends — avec nos titres qui définissent la culture tels que Stranger Things, KPop Demon Hunters et Squid Game, nous serons en mesure de le faire encore mieux», ajoute-t-il.

La bataille du streaming et la décroissance de la télévision traditionnelle entraînent des réorganisations stratégiques majeures chez les grands acteurs américains. Pour rivaliser avec Netflix et Disney, les concurrents cherchent à s'unir pour se renforcer dans le streaming et améliorer leur rentabilité.

Une position dominante sur le marché américain

Selon le New York Post, des responsables de la Maison Blanche se seraient récemment inquiétés de la possible acquisition de WBD par Netflix, risquant selon eux de donner à la plateforme vidéo une position dominante sur le marché américain des contenus.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, le titre de Netflix reculait de 2,6% aux alentours de 12H30 GMT vendredi, celui de Warner Bros gagnant à l'inverse 1,2%. (jzs/afp)

