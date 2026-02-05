Donald Trump à Washington le 5 février 2026. Keystone

«Ils détruisent leur pays»: Donald Trump critique la Suisse

Lors d'une apparition publique à Washington, le président américain s'est plaint de la Suisse. Sa visite au Forum économique mondial de Davos ne semble pas lui avoir laissé un bon souvenir.

Vroni Fehlmann

Jeudi, lors de la participation de Donald Trump au National Prayer Breakfast à Washington, le président américain a déclaré:

«Je suis allé à Davos. Ils m'ont invité. Quand je suis reparti, ils ont dit que c'était probablement l'invitation la plus stupide qu'ils aient jamais donnée à quelqu'un» Donald Trump

La vidéo: Vidéo: twitter

Une phrase que Donald Trump ne pouvait pas laisser passer: «Je dis les choses telles qu'elles sont: ils détruisent leur pays», a-t-il déclaré à propos de la Suisse. Il a ajouté que «ce qu'ils ont fait avec l'énergie est ridicule», avant de poursuivre sur l'immigration:

«C'est un point sur lequel beaucoup de ces pays sont méconnaissables. Bientôt, il sera impossible de redresser la situation»

Le président américain a ensuite soudainement changé de sujet pour évoquer Tulsi Gabbard, directrice du renseignement national des États-Unis, et a continué avec sa théorie selon laquelle les élections américaines de 2020 auraient été manipulées.

Lors de son discours au Forum économique mondial (WEF), il avait également abordé ce sujet. De plus, il a critiqué plusieurs pays et a évoqué le Groenland, ce «morceau de glace» que les États-Unis souhaiteraient acquérir. Enfin, il a parlé de sa conversation téléphonique avec la conseillère fédérale – ou, selon les mots de Donald Trump, «la Première ministre» – Karin Keller-Sutter. «Elle m'a tapé sur les nerfs», avait-il déclaré.