larges éclaircies-1°
DE | FR
burger
International
Donald Trump

«Ils détruisent leur pays»: Donald Trump critique la Suisse

President Donald Trump speaks during the National Prayer Breakfast, Thursday, Feb. 5, 2026, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci) Donald Trump
Donald Trump à Washington le 5 février 2026. Keystone

«Ils détruisent leur pays»: Donald Trump critique la Suisse

Lors d'une apparition publique à Washington, le président américain s'est plaint de la Suisse. Sa visite au Forum économique mondial de Davos ne semble pas lui avoir laissé un bon souvenir.
05.02.2026, 19:1405.02.2026, 19:14
Vroni Fehlmann
Vroni Fehlmann

Jeudi, lors de la participation de Donald Trump au National Prayer Breakfast à Washington, le président américain a déclaré:

«Je suis allé à Davos. Ils m'ont invité. Quand je suis reparti, ils ont dit que c'était probablement l'invitation la plus stupide qu'ils aient jamais donnée à quelqu'un»
Donald Trump

La vidéo:

Vidéo: twitter

Une phrase que Donald Trump ne pouvait pas laisser passer: «Je dis les choses telles qu'elles sont: ils détruisent leur pays», a-t-il déclaré à propos de la Suisse. Il a ajouté que «ce qu'ils ont fait avec l'énergie est ridicule», avant de poursuivre sur l'immigration:

«C'est un point sur lequel beaucoup de ces pays sont méconnaissables. Bientôt, il sera impossible de redresser la situation»

Le président américain a ensuite soudainement changé de sujet pour évoquer Tulsi Gabbard, directrice du renseignement national des États-Unis, et a continué avec sa théorie selon laquelle les élections américaines de 2020 auraient été manipulées.

Roman-photo
Trump est en Suisse: «C’est quoi ce pays, je peux l’acheter?»

Lors de son discours au Forum économique mondial (WEF), il avait également abordé ce sujet. De plus, il a critiqué plusieurs pays et a évoqué le Groenland, ce «morceau de glace» que les États-Unis souhaiteraient acquérir. Enfin, il a parlé de sa conversation téléphonique avec la conseillère fédérale – ou, selon les mots de Donald Trump, «la Première ministre» – Karin Keller-Sutter. «Elle m'a tapé sur les nerfs», avait-il déclaré.

L’actualité brûlante autour de Trump
Trump a laissé Poutine «être la star» en Alaska
2
Trump a laissé Poutine «être la star» en Alaska
Embarrassée par le chaos Trump, l'UDC cherche des coupables
17
Embarrassée par le chaos Trump, l'UDC cherche des coupables
de Doris Kleck, Othmar von Matt, Francesco Benini
On a testé l'IA de Trump et elle nous a bien fait rire
2
On a testé l'IA de Trump et elle nous a bien fait rire
de Nina Bürge
«De la torture»: ils racontent la vie dans l'Alcatraz de Trump
2
«De la torture»: ils racontent la vie dans l'Alcatraz de Trump
de Gerard MARTINEZ, Ochopee, États-Unis
Thèmes
Les manifestations à Minneapolis
1 / 12
Les manifestations à Minneapolis
source: sda / angelina katsanis
partager sur Facebookpartager sur X
Trump attaque une journaliste après une question sur l'affaire Epstein
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La tempête Leonardo fait un mort au Portugal
La dépression Leonardo a balayé la péninsule ibérique avec des «pluies extraordinaires». Une personne est décédée au Portugal, tandis qu'en Espagne, plusieurs rivières menacent de déborder.
La dépression Leonardo, septième tempête depuis le début de l'année, a frappé mercredi la péninsule ibérique avec des précipitations de plus de 40 cm, faisant un mort au Portugal et entraînant l'évacuation de milliers de personnes, ainsi que la paralysie du trafic ferroviaire et routier en Andalousie, dans le sud de l'Espagne.
L’article