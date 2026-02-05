«Ils détruisent leur pays»: Donald Trump critique la Suisse
Jeudi, lors de la participation de Donald Trump au National Prayer Breakfast à Washington, le président américain a déclaré:
La vidéo:
Une phrase que Donald Trump ne pouvait pas laisser passer: «Je dis les choses telles qu'elles sont: ils détruisent leur pays», a-t-il déclaré à propos de la Suisse. Il a ajouté que «ce qu'ils ont fait avec l'énergie est ridicule», avant de poursuivre sur l'immigration:
Le président américain a ensuite soudainement changé de sujet pour évoquer Tulsi Gabbard, directrice du renseignement national des États-Unis, et a continué avec sa théorie selon laquelle les élections américaines de 2020 auraient été manipulées.
Lors de son discours au Forum économique mondial (WEF), il avait également abordé ce sujet. De plus, il a critiqué plusieurs pays et a évoqué le Groenland, ce «morceau de glace» que les États-Unis souhaiteraient acquérir. Enfin, il a parlé de sa conversation téléphonique avec la conseillère fédérale – ou, selon les mots de Donald Trump, «la Première ministre» – Karin Keller-Sutter. «Elle m'a tapé sur les nerfs», avait-il déclaré.