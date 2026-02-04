L'ancien général d'extrême droite et député européen Roberto Vannacci en Italie, en septembre 2025. Image: EPA ANSA

Ce fan de Mussolini qui veut «exprimer sa haine» secoue l'Italie

L'ex-général d'extrême droite Roberto Vannacci quitte la Lega et fonde son propre parti. Un coup dur pour Matteo Salvini et Giorgia Meloni, qui voit naître une concurrence gênante.

Dominik Straub, Rome / ch media

«Je t'apprécie, mais mon chemin est différent»: c’est avec ce SMS que le «Generalissimo», comme Roberto Vannacci est surnommé par ses partisans, a annoncé son départ à son chef de parti, Matteo Salvini. La décision n’a cependant pas été une surprise: quelques jours auparavant, ce général d'extrême droite à la retraite, ancien parachutiste, avait enregistré et protégé le nom de son futur parti: Futuro Nazionale.

Roberto Vannacci, 57 ans, était jusqu'à présent l'un des vice-présidents de la Ligue du Nord (la Lega en italien). Lors des élections européennes de juin 2024, il s'est présenté sans être affilié à un parti et a été le député italien le mieux élu, avec plus de 400 000 voix sur la liste de la Lega.

Fan de Mussolini

L'ex-général est devenu une célébrité nationale à l'automne 2023 avec son best-seller Il Mondo al Contrario. Dans son pamphlet, il règle ses comptes avec tous ceux qu’il considère responsables de ce «monde à l’envers»: le «lobby gay», «les féministes» et, bien sûr, «les migrants».

«Je revendique le droit d'exprimer publiquement ma haine et mon mépris», écrivait ce fan de Mussolini dans un passage clé de son livre. Selon Roberto Vannacci, les homosexuels ne sont «pas normaux», et les Italiennes noires d'origine migrante ne sont pas de véritables Italiennes.

Eviter le désastre électoral

Matteo Salvini, qui est politiquement aussi radical que Roberto Vannacci, avait imposé l'ex-général raciste et homophobe sur les listes contre vents et marées, espérant éviter ou du moins limiter le désastre électoral imminent de la Lega lors des élections européennes.

Le prix à payer a été élevé: avec la candidature de Roberto Vannacci, Matteo Salvini a soumis son parti à une épreuve de force. En effet, tous les dirigeants de la Lega ne partagent pas les opinions extrémistes du retraité. En particulier, les figures emblématiques et populaires, comme Luca Zaia en Vénétie ou Attilio Fontana en Lombardie. Ces derniers avaient déjà, plus ou moins ouvertement, demandé depuis un certain temps l’expulsion de Roberto Vannacci.

Le départ volontaire de ce dernier constitue un lourd revers pour Matteo Salvini: il a, une fois de plus, misé sur le mauvais cheval. Mais ce n'est pas tout: avec son nouveau parti d'extrême droite, l'ex-général risque de devenir un concurrent gênant lors des prochaines élections et, pour les électeurs qui partagent les opinions de Roberto Vannacci, une alternative.

Dans les prochains jours, il est probable que des parlementaires de la Lega rejoignent Futuro Nazionale. De quoi énerver Matteo Salvini:

«Je pensais qu'en tant qu'ancien général, Roberto Vannacci avait un sens de l'honneur»

Giorgia Meloni est inquiète

De son côté, la Première ministre Giorgia Meloni ne se réjouit pas non plus de cette nouvelle formation politique. Car même parmi les électeurs de son parti Fratelli d'Italia, certains pourraient trouver une nouvelle maison politique chez son concurrent, en particulier ceux qui sont déçus par la ligne modérée suivie par la cheffe du gouvernement depuis plus de trois ans.

Futuro Nazionale pourrait même, lors des élections législatives de 2027, mettre en difficulté la coalition de droite composée de Fratelli d'Italia, de la Lega et de l'ex-parti de Berlusconi Forza Italia. Intégrer Roberto Vannacci, un admirateur de Poutine, dans la coalition est exclu, car cela effacerait le profil modéré et pro-Otan de Giorgia Meloni. Le risque? Perdre plus d'électeurs que d'en gagner.

Il reste cependant à voir quel sera le succès réel de ce nouveau parti auprès de l’électorat. Actuellement, les sondeurs estiment que l'ancien général pourrait obtenir entre 2 et 3%, ce qui pourrait coûter la réélection à la coalition de droite. Mais cela pourrait encore changer. Car en Italie, une quantité record de groupes post et néofascistes courtise déjà les électeurs de droite.

En plus de Fratelli d'Italia et de la Lega, il y a notamment les nostalgiques du Duce de Forza Nuova et le néofasciste Casa Pound. Ils sont marginaux et le même destin pourrait attendre le Generalissimo. Il ne serait pas le premier à échouer avec une démarche politique solitaire.