Pourquoi Trump est ciblé par l'Iran

Les avertissements ont fleuri sur différents canaux. Les services de renseignement ont aperçu une augmentation notable des messages en ligne provenant de comptes iraniens et de médias soutenus par l'État mentionnant Trump.

Egalement interrogé par CNN, le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim, Ali Bagheri Kani, a appuyé son désir de «traduire en justice les auteurs et les conseillers militaires de l'assassinat du général Soleimani».

«De notre point de vue, Trump est un criminel qui doit être poursuivi et puni devant un tribunal»

CNN s'est permis de tendre le micro à un porte-parole du Représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations unies. «Ces accusations sont infondées et malveillantes», s'est-il empressé de dire, concernant une possible participation à l'attaque du 13 juillet.

Et d'ajouter: «En réponse à cette menace accrue, les services secrets ont déployé des ressources et des moyens pour la protection de l’ancien président Trump. Tout cela avant samedi», répond ce même représentant à la chaîne américaine.

Avant même la tentative d'assassinat de ce week-end, Donald Trump était déjà entouré par une sécurité renforcée suite à des menaces provenant d'Iran. S'il n'y a aucun lien entre le 13 juillet et l'Iran, Téhéran en veut fortement à l'ancien président depuis 2020.

