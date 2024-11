Le présentateur de Fox News, Pete Hegseth. Keystone

Hegseth, choisi par Trump à la Défense, accusé d'agression sexuelle

Le futur secrétaire à la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, fait face à des accusations d'agression sexuelle datant de 2017. Bien que l’enquête n’ait pas abouti à des preuves, l’affaire suscite des interrogations sur sa nomination à la tête du Pentagone.

Plus de «International»

Le présentateur de Fox News Pete Hegseth, choisi mardi par Donald Trump pour prendre la tête du ministère américain de la Défense, a été accusé en 2017 d'agression sexuelle, selon la police.

Aucune plainte n'avait été déposée dans cette affaire, qui a cependant ébranlé l'équipe de transition du président élu lorsqu'elle l'a apprise par voie de presse, a rapporté Vanity Fair.

Au point de réexaminer la décision surprise de nommer l'ancien militaire de 44 ans à la tête du Pentagone, selon le magazine. Ce présentateur sur la chaîne préférée des conservateurs américains serait chargé de diriger la première force militaire au monde malgré son absence d'expérience dans la gestion de grandes organisations.

La police de Monterey, en Californie (ouest) a confirmé jeudi avoir enquêté en octobre 2017 sur «une agression sexuelle présumée» dans un hôtel, impliquant Pete Hegseth. Des contusions étaient visibles sur la cuisse droite de la victime présumée, a précisé la police.

L'avocat de Pete Hegseth, Timothy Parlatore, a déclaré à Vanity Fair que cette accusation avait «déjà fait l'objet d'une enquête par la police de Monterey» et que celle-ci n'avait «trouvé aucune preuve».

Le directeur de la communication de l'équipe de campagne de Donald Trump, Steven Cheung, a indiqué que le présentateur avait «vigoureusement démenti toutes les accusations». «Aucune plainte n'a été déposée», a ajouté le futur directeur de la communication de la Maison Blanche, affirmant «avoir hâte que sa nomination soit confirmée» par le Sénat.

850 milliards de budget

Le choix de Donald Trump de nommer cette figure de la télévision à la tête d'un ministère comptant 3,4 millions de soldats et d'employés civils et un budget faramineux de plus de 850 milliards de dollars annuels a défrayé la chronique à Washington, et les débats au Sénat sur sa confirmation s'annoncent houleux malgré la majorité républicaine au Congrès.

Dans de récentes prises de position, Pete Hegseth a dénoncé les tendances progressistes au sein de l'armée américaine et s'oppose en outre à la présence de femmes dans les troupes de combat.

Ce diplômé de Princeton et Harvard a été marié trois fois, son premier mariage s'étant terminé en 2009 en raison de son infidélité, a rapporté le Washington Post.

Sa deuxième union s'est terminée en septembre 2017, un mois après la naissance de l'enfant qu'il a eu avec une productrice de Fox News, devenue depuis sa troisième épouse, selon plusieurs médias américains. (tib/ats)