Sur le départ, Joe Biden lance un avertissement

On a picolé toute la nuit avec des Américains

«C'est donc quelque chose que nous observons très attentivement et que nous observerons tous les jours d'ici au 20 janvier» date de la prise de fonction de Donald Trump, a-t-il dit. (mbr/ats)

Biden vs. Trump: «Qu'on en finisse!»

Joe Biden a rencontré à Lima les dirigeants du Japon et de la Corée du Sud.

Joe Biden a rencontré à Lima les dirigeants du Japon et de la Corée du Sud. Keystone

Joe Biden, le Premier ministre japonais et le président sud-coréen doivent annoncer la création d'un secrétariat pour officialiser l'alliance lancée l'année dernière, selon la Maison-Blanche. Une alliance que le président Biden promeut depuis qu'il a accueilli Yoon Suk Yeol et le Premier ministre japonais de l'époque, Fumio Kishida, à Camp David en 2023.

Les discussions à Lima ont lieu dans un contexte d'inquiétude croissante concernant la coopération militaire de Pyongyang avec la Russie, notamment en Ukraine, et les essais de missiles de ce pays doté de l'arme nucléaire.

Lors de cette rencontre avec le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, Joe Biden en a également profité pour mettre en garde contre la «coopération dangereuse et déstabilisatrice de la Corée du Nord avec la Russie».

De passage à Lima avec les dirigeants du Japon et de la Corée du Sud, Joe Biden a déclaré qu'il s'agissait probablement de sa dernière réunion avec le groupe trilatéral qu'il met en avant comme étant un contrepoids à la montée en puissance de la Chine.

Plus de «International»

L'Ukraine utilise des leurres plus vrais que nature

Retour en images sur la course à la Maison-Blanche:

Retour en images sur la course à la Maison-Blanche:

Les plus lus

Beyrouth étudie une proposition de trêve

Le Liban étudie une proposition américaine de trêve dans la guerre entre le Hezbollah et Israël, selon des responsables libanais, au moment où le Hamas palestinien s'est dit prêt à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza avec l'armée israélienne.

Depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée le 7 octobre 2023, les multiples initiatives diplomatiques n'ont pas abouti, le Hamas et Israël s'accusant mutuellement de bloquer tout accord. De son côté, le Hezbollah a ouvert un front contre Israël en soutien à son allié palestinien. Après un an d'échanges de tirs transfrontaliers dans le sud du Liban, le puissant mouvement islamiste et l'armée israélienne sont entrés en guerre le 23 septembre.