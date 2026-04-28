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Trump sort une édition limitée de passeports américains

Voici le nouveau passeport américain «spécial Trump»

Le département d&#039;État américain émet cet été des passeports commémoratifs spéciaux « America 250 »
Le département d'Etat américain émet cet été des passeports commémoratifs spéciaux «America 250».image: Département d'etat américain
A l’occasion des 250 ans de la Déclaration d’indépendance, Donald Trump apparaîtra sur une édition limitée de passeports américains, une première pour un président en exercice. Ces documents commémoratifs seront distribués uniquement à Washington et en quantité restreinte.
28.04.2026, 22:3128.04.2026, 22:31

Le président Donald Trump doit figurer sur de nouveaux passeports qui seront édités à l'occasion du 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance des Etats-Unis en juillet, a-t-on confirmé mardi.

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«Alors que les Etats-Unis célèbrent en juillet le 250e anniversaire de la nation, le département d'Etat s'apprête à mettre en circulation un nombre limité de passeports américains spécialement conçus pour commémorer cet événement historique», a écrit son porte-parole Tommy Pigott sur X.

Il a republié un article de la chaîne Fox News Digital montrant le nouveau modèle qui comprend en page intérieure une photo de Donald Trump avec sa signature en couleur or, ainsi qu'une image des pères fondateurs réunis le jour de la Déclaration d'indépendance des Etats-Unis, le 4 juillet 1776.

Les maquettes des nouveaux passeports américains, qui seront mis en circulation cette année.
Les maquettes des nouveaux passeports américains, qui seront mis en circulation cette année.IMAGE: Département d'État américain

Aucun président américain en poste n'a jamais figuré sur les passeports. Une pièce de monnaie commémorative en or à l'effigie de Donald Trump doit également être frappée à l'occasion de cet anniversaire.

Depuis son retour au pouvoir, son nom a été accolé à plusieurs bâtiments de la capitale, dont la salle de spectacles emblématique du Kennedy Center et l'Institut de la Paix.

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Donald Trump prévoit aussi d'organiser une course automobile d'IndyCar à Washington du 21 au 23 août, dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire des Etats-Unis.

Les passeports à l'effigie de Trump ne seront délivrés qu'à Washington et ne seront plus disponibles une fois le stock épuisé, a précisé un responsable du département d'Etat, sous couvert d'anonymat. (mr/ats)

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