Le roi des trumpistes a de nouveaux ennemis agressifs

Durant la campagne présidentielle, il a été reproché aux démocrates de ne pas avoir su s’appuyer sur un puissant commentateur de gauche pour contrer le tsunami MAGA. Aujourd’hui, trois frères sont en train de terrasser le célèbre podcasteur Joe Rogan sur son propre ring: à coups de centaines de millions d’auditeurs.

Il fut un temps où la résistance démocrate se faisait entendre sur MSNBC, en prime time, devant des millions d’électeurs le nez dans le plateau-repas. Mais avec des audiences en chute libre dès le lendemain de l’élection présidentielle, les grandes chaînes de télévision ont peu à peu perdu ce rôle de phare dans la jungle MAGA.

A l’inverse, la campagne de Donald Trump a su se confectionner un véritable écosystème de voix alternatives à Fox News, où les électeurs principalement jeunes, blancs et mâles se sont rassemblés en armée derrière le milliardaire de Mar-a-Lago. En tête, les émissions et les podcasts de Joe Rogan, Tucker Carlson, Ben Shapiro et, dans une moindre mesure, la complotiste Candace Owens.

L’heure du changement?

Dès la défaite de Kamala Harris, et face à des huiles démocrates encore hébétées par la gifle rouge vive infligée le 5 novembre par Donald Trump, des voix dissonantes ont commencé à se renforcer, à gauche, après une longue période de débandade. Pour rappel, certains podcasts phares, comme «Pod Save America», monté par d’anciens conseillers d’Obama, s’étaient résolus à suggérer l’abandon de Joe Biden, en juin 2024.

Face à ceux, les voix trumpistes n’ont jamais relâché les muscles, même au plus haut des déboires judiciaires du candidat républicain.

Aujourd’hui, la résistance démocrate est certes encore un peu éparse, mais parfois très bruyante. Derrière l’infatigable Bernie Sanders, qui rassemble des foules de plus en plus motivées, la nerveuse Alexandria Ocasio-Cortez serait désormais l’élue qui «reflète le mieux» les «valeurs fondamentales» du parti, selon une étude réalisée par CNN dimanche. De peu, puisque l’ex-vice-présidente est sur la deuxième marche du podium.

Sans oublier les nouvelles voix, explosives, à l’instar de Jasmine Crockett, représentante du Texas au Congrès, qui ne mâche pas ses mots pour égratigner le bulldozer MAGA.

Voilà pour les visages politiques. Mais où diable les sympathisants démocrates se retrouvent-ils pour faire enfler la révolte? Sur Spotify, YouTube ou même X, bien sûr, mais aussi sur les différents flux de MeidasTouch Network.

Fondée par les frères Meiselas, Ben, Brett et Jordan durant la pandémie de Covid-19, cette plateforme médiatique de gauche vient de défoncer pour la première fois le roi du podcast conservateur, Joe Rogan. En février, Meidas a touché 125 millions d’auditeurs, soit plus du double du célèbre commentateur de combat UFC et grand ami de Donald Trump. La recette des trois frangins est simple: se moquer du grand méchant MAGA, avec ses armes, ses majuscules, mais sans les mensonges.

Et les titres des épisodes expriment à eux seuls l’ambiance qui plane au micro.

«Trump PERD LA BOULE alors que ses plans lui sautent à LA FIGURE»

«Le TERRIBLE matin de Trump: la PARANOÏA s'installe»

Ben est avocat et possède le Los Angeles Magazine, Brett a bossé un temps pour «The Ellen DeGeneres Show» et Jordan est dans le marketing à Brooklyn. Aucun n’a bossé comme journaliste avant de fonder le podcast le plus écouté des Etats-Unis (en février).

Désireux de monter un comité d'action politique en 2020, Meidas deviendra un média deux ans plus tard. Selon le New York Times, l’entreprise à succès n’emploie que 12 salariés, mais peut compter sur une trentaine de contributeurs réguliers. Et depuis que le parti démocrate a été vertement critiqué pour avoir snobé les médias alternatifs, c’est aujourd’hui la ruée vers les micros de podcast.



«Nous offrons un lieu réconfortant où nous canalisons les sentiments des gens pendant une période vraiment difficile» Ben Meiselas, au New York Times

Pour l’instant, la réponse démocrate tape dans le gras et ça marche. Près de 5 millions d’abonnés sur YouTube et, des centaines de millions de vues plus tard, les fans du podcast sont chauffés à blanc par un rédacteur en chef qui ne fait pas dans la dentelle.

Ancien républicain devenu l’un des ennemis des trumpistes les plus endurants sur X, Ron Filipkowski étrille quotidiennement les actions et contradictions du 47e président. Avec un écho plutôt inédit du côté gauche de la force. Sa recette? «Beaucoup de ce que nous faisons, personne d’autre n’ose le faire. Et c’est pourquoi notre audience a rapidement augmenté».

«Il faut agir vite», dira-t-il au New York Times, le 10 mars dernier. MeidasTouch en tête, les nouvelles stars démocrates s’entendent toutes pour dire que les électeurs du parti doivent désormais se sentir faire partie d’une solide communauté, en ligne. Car tous ont été obligés de constater que Donald Trump avait fait tout juste, durant sa campagne, en s’affichant au micro de tous les plus grands commentateurs ultraconservateurs du pays.