beau temps11°
DE | FR
burger
International
France

Un «prélèvement massif d'ADN» dans l'affaire du petit Emile

La piste familiale se dessine dans la mort du petit Emile Soleil.
Emile Soleil avait disparu à l'été 2023 avant d'être retrouvé mort plusieurs mois plus tard.Image: DR

Un «prélèvement massif d'ADN» dans l'affaire du petit Emile

Des tests ADN demandés par des avocats de la famille ont été effectués sur des habitants du hameau du Haut-Vernet dans le cadre de l'enquête sur la disparition de l'enfant en France en 2023.
27.02.2026, 10:2427.02.2026, 10:24

Des prélèvements ADN ont été effectués sur des habitants d'un hameau des Alpes-de-Haute-Provence où le petit Emile Soleil avait disparu à l'été 2023 avant d'être retrouvé mort plusieurs mois plus tard, a-t-on appris jeudi de source proche de l'enquête, confirmant une information de La Provence.

De tels prélèvements avaient notamment été demandés en janvier par des avocats de la famille. Le garçonnet de deux ans et demi avait disparu le 8 juillet 2023 dans le hameau isolé du Haut-Vernet, au lendemain de son arrivée chez ses grands-parents pour des vacances.

Petit Emile: les grands-parents veulent lever des zones d'ombre

Jeudi, une source proche de l'enquête a confirmé des tests ADN menés sur des habitants du hameau, précisant que ces prélèvements devaient concerner au total des dizaines de personnes, essentiellement du village du Vernet et du hameau.

«Les enquêteurs ont procédé à des tests ADN sur des habitants de la commune du Vernet, et plus particulièrement sur des personnes vivant au hameau du Haut-Vernet»
Le journal La Provence

«Nous sommes naturellement satisfaits de la mise en œuvre de ces mesures d'enquête qui vont dans le sens des demandes d'investigations complémentaires que nous avions déposées au mois de janvier», a réagi Julien Pinelli, avocat de la grand-mère du petit Emile.

Des traces «extérieures à la famille»

L'avocate du grand-père, Isabelle Colombani, a confirmé qu'une des «demandes d'actes» déposées en janvier concernait «un prélèvement massif d'ADN».

Des expertises effectuées sur les vêtements du petit Emile retrouvés en mars 2024 «ont mis en exergue deux traces d'ADN dégradées, extérieures à la famille», a souligné l'avocate pour expliquer cette demande.

«Ces ADN, ce qu'on voulait c'est qu'ils soient comparés aux différentes personnes qui avaient pu être au Vernet»
Isabelle Colombani

Après cette disparition, l'enquête n'avait rien donné pendant neuf mois, malgré plusieurs jours de battues et ratissages. Jusqu'à la découverte fortuite, fin mars 2024 par une promeneuse, du crâne et de dents de l'enfant, à environ 1,7 km du hameau.L'enquête avait ensuite permis d'établir qu'Emile avait été victime d'un «traumatisme facial violent», avec «la probable intervention d'un tiers», avait déclaré le procureur d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon.

Ce que révèle l'analyse du crâne du petit Emile

En 2025, les grands-parents d'Emile et deux de leurs enfants majeurs avaient été placés en garde à vue pour «homicide volontaire» et «recel de cadavre» avant d'être relâchés 48 heures plus tard car «les charges n'étaient pas suffisantes» pour d'éventuelles poursuites, indiquait à l'époque le magistrat. (jzs/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
4
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
de Remo Hess, Bruxelles
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Thèmes
Les plus belles chutes d'enfants à ski (promis, c'est gentil)
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Iran et Etats-Unis reprennent les négociations à Genève
Jeudi, l’Iran et les Etats-Unis entament à Genève une troisième session de négociations indirectes pour sortir de la situation «ni guerre ni paix».
L'Iran et les Etats-Unis se retrouvent jeudi pour une troisième session de pourparlers indirects en Suisse, avec pour objectif de sortir du flou actuel «ni guerre ni paix», selon les mots du président iranien.
L’article