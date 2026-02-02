Le dernier traité russo-étasunien sur les armes nucléaires devient caduc. Image: montage watson

Armes nucléaires: le dernier traité russo-américain va expirer

Le traité New Start, qui permettait de lutter contre la prolifération des armes nucléaires, arrive à échéance dans l'indifférence. Voici ce que ça implique.

Léon BRUNEAU, washington / afp

Sauf surprise de dernière minute, l'ultime traité de contrôle des armements nucléaires liant les Etats-Unis et la Russie doit expirer dans quelques jours, comme si de rien n'était.

Le traité New Start, quasi moribond, arrive à échéance jeudi 5 février, avivant le risque de prolifération nucléaire dans un contexte mondial très volatil. Et, à ce stade, Russes et Américains affichent un silence radio sur la suite.

Ce traité, signé en 2010 et l'un des piliers des accords de désarmement entre Moscou et Washington, limite chaque partie à 1550 ogives stratégiques offensives déployées, à 800 le nombre de lanceurs et bombardiers lourds, et prévoit un mécanisme de vérifications. Les inspections ont cependant été suspendues en 2023 à cause de la guerre en Ukraine.

Le président Donald Trump avait qualifié de «bonne idée» de prolonger le traité d'un an, sur suggestion de son homologue russe Vladimir Poutine en septembre dernier, mais Washington n'a jamais répondu formellement à la proposition russe.

En juillet, le dirigeant républicain avait déclaré que «lorsque l'on supprime les restrictions nucléaires, c'est un problème majeur pour le monde entier.» Entretemps, il a pris le monde de court en annonçant, peu avant sa rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping en Corée du Sud fin octobre, sa volonté de reprendre les tests d'armes nucléaires, justifiant sa décision par les «programmes d'essais» d'autres pays.

Interrogé, un responsable de la Maison-Blanche a déclaré ceci:

«Le président Trump décidera de la voie à suivre en matière de contrôle des armes nucléaires selon son propre calendrier.»

Le responsable, qui s'exprimait sous couvert de l'anonymat, a cependant indiqué que le président américain «souhaitait maintenir les limites imposées aux armes nucléaires et impliquer la Chine dans les négociations sur le contrôle des armements».

Les négociations en vue du renouvellement du traité étaient restées dans l'impasse pendant tout le premier mandat (2017-2021) de Donald Trump, qui déjà voulait voir la Chine incluse dans les restrictions des arsenaux.

Mais, relève Daryl Kimball, directeur exécutif de l'Association du contrôle des armements à Washington, si Donald Trump «semble avoir le bon instinct sur cette question, il n'a jusqu'à présent pas réussi à mettre en œuvre une stratégie cohérente».

Des frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens au tir d'essai du missile à propulsion nucléaire russe Bourevestnik en passant par l'avancée à marche forcée de l'arsenal nucléaire chinois, le panorama nucléaire s'est assombri l'année dernière et 2026 ne commence pas mieux, selon les observateurs.

Le monde est «confronté au risque de prolifération nucléaire» du fait de l'effritement du cadre juridique sur la maîtrise des armements, a mis en garde en début d'année le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot.

«Il est clair que le traité est arrivé à son terme», dit Alexandre Khramtchikhine, analyste militaire russe, tout en relevant que le traité était déjà largement inopérant. Il ajoute:

«C'est juste une formalité vide qui disparaîtra»

Que feront Russes et Américains une fois le texte expiré, qui plus est en pleines négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine? Vassili Kachine, directeur du Centre d'études européennes et internationales de la Haute école d'économie, estime que les Etats-Unis «se contentent de rester muets, afin que personne ne puisse se préparer à ce qu'ils vont faire».

Les Russes seront très attentifs à ce que font les Américains, dit-il, notamment s'ils profitent de l'expiration du traité pour déployer des ogives supplémentaires, ce à quoi Moscou réagira. Vassili Kachine précise:

«Si les Américains n'entreprennent aucune mesure brusque (...) la Russie, très probablement, se contentera d'attendre, d'observer et de ne rien dire»

Les Etats-Unis se sont par ailleurs retirés en 2019 d'un traité de désarmement majeur conclu en 1987 avec la Russie, sur les armes nucléaires de portée intermédiaire (INF).

Un autre rendez-vous important est à surveiller: la conférence de révision du Traité de non-prolifération (TNP), la pierre angulaire de l'architecture de sécurité nucléaire, en avril à New York, qui risque aussi de s'achever sur un échec diplomatique, préviennent des experts.