L'envoyé spécial de Trump au Groenland indigne: «Scandaleux»

Donald Trump a annoncé la nomination d'un émissaire au Groenland, Jeff Landry, plus tôt ce lundi. image: getty/watson

L’Union européenne a affiché sa solidarité avec le Danemark après l’annonce par le président américain Donald Trump de la nomination d’un envoyé spécial au Groenland, territoire autonome danois qu’il a à plusieurs reprises évoqué vouloir annexer.

Plus de «International»

Les responsables de l'Union européenne ont exprimé lundi leur «pleine solidarité» avec le Danemark, après l'annonce par le président américain Donald Trump de la nomination d'un envoyé spécial pour ce vaste territoire autonome danois qu'il a menacé d'annexer.

Copenhague a de son côté fait état le même jour de la convocation prochaine de l'ambassadeur des Etats-Unis.

«Je suis profondément indigné par cette nomination et par cette déclaration, que je trouve totalement inacceptables» Le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Lokke Rasmussen, dans un entretien avec la chaîne de télévision TV2 Danemark

Lars Lokke Rasmussen a ajouté que son ministère allait convoquer l'ambassadeur américain dans les prochains jours «pour obtenir des explications». «Tant que nous avons un royaume au Danemark qui se compose du Danemark, des îles Féroé et du Groenland, nous ne pouvons pas accepter que certains sapent notre souveraineté», a-t-il prévenu.

«L'intégrité territoriale et la souveraineté sont des principes fondamentaux du droit international», ont quant à eux réaffirmé sur X la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Antonio Costa. «Ces principes sont essentiels non seulement pour l'Union européenne mais aussi pour les nations du monde entier», ont-ils réaffirmé.

Le Premier ministre du Groenland, Jens-Frederik Nielsen, et la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, ont pour leur part rendu publique une déclaration commune rappelant que «les frontières nationales et la souveraineté des Etats sont fondées sur le droit international».

«On ne peut pas annexer un autre pays. Pas même en invoquant la sécurité internationale» Le Premier ministre du Groenland, Jens-Frederik Nielsen, et la Première ministre danoise, Mette Frederiksen

Les deux chefs de gouvernement ont ajouté attendre «le respect de notre intégrité territoriale commune».

Dans un message sur Facebook adressé aux Groenlandais, Jens-Frederik Nielsen Nielsen a estimé que la nomination d'un envoyé spécial américain ne changeait «rien pour nous ici chez nous». «Nous déterminerons notre avenir nous-mêmes. Le Groenland est notre pays», a-t-il affirmé, rappelant que «le Groenland appartient aux Groenlandais».

Le président américain a annoncé dimanche la nomination du gouverneur de Louisiane (sud-est des Etats-Unis), le républicain Jeff Landry, au poste d'envoyé spécial des Etats-Unis au Groenland. «Je suis heureux d'annoncer que je nomme le grand gouverneur de Louisiane, Jeff Landry, au poste d'envoyé spécial des Etats-Unis au Groenland», a-t-il écrit sur son réseau Truth Social.

«Jeff comprend à quel point le Groenland est essentiel à notre sécurité nationale et il défendra avec force les intérêts de notre pays pour la sûreté, la sécurité et la survie de nos alliés et, en fait, du monde entier. Félicitations, Jeff!» Donald Trump, sur Truth Social

Après son élection, Donald Trump avait expliqué avoir «besoin» du Groenland, notamment pour la sécurité des Etats-Unis, répétant à plusieurs reprises son souhait de s'en emparer.

Seuls 6% favorables

Le Groenland, 57 000 habitants, soutenu par sa puissance de tutelle, a rétorqué ne pas être à vendre et vouloir décider seul de son avenir.

Dans un message publié dimanche sur X, Jeff Landry a remercié Donald Trump. «C'est un honneur de vous servir bénévolement pour faire du Groenland une partie des Etats-Unis», a-t-il assuré, avant de préciser que sa nomination «n'affecte en rien» ses fonctions de gouverneur de la Louisiane.

Jeff Landry avait salué en début d'année l'intention du président américain d'annexer le Groenland. Donald Trump «a tout à fait raison !», avait-il écrit sur X le 10 janvier. «Nous devons faire en sorte que le Groenland rejoigne les Etats-Unis. Ce serait formidable pour lui, formidable pour nous! Faisons-le!»

Jeff Landry s'est réjoui de sa nomination. Keystone

En janvier dernier, 85% des Groenlandais s'étaient dit opposés à une future appartenance aux Etats-Unis, d'après un sondage publié dans le quotidien groenlandais Sermitsiaq. Seuls 6% y étaient favorables.

Pour Donald Trump, l'attrait du Groenland tient à sa richesse en minéraux et à sa position stratégique, à la croisée des océans Atlantique nord et Arctique.

Fin mars, le vice-président américain, JD Vance, avait provoqué un tollé en prévoyant une visite dans cette immense île arctique sans y avoir été invité.

Le vice-président américain a violemment critiqué l'inaction supposée du Danemark au Groenland. Keystone

Face à l'ire déclenchée au Groenland, au Danemark et à travers l'Europe, il avait limité son déplacement à la base aérienne américaine de Pituffik, la plus septentrionale des Etats-Unis. Il avait profité de son séjour pour critiquer l'inaction supposée du Danemark au Groenland.

Fin août, la télévision danoise avait révélé qu'au moins trois Américains liés à Donald Trump avaient réalisé des opérations d'influence dans ce territoire polaire. (mbr/ats)