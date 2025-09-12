Keystone

L'Assemblée générale de l'ONU soutient un futur Etat palestinien

La «déclaration de New York» vise à reconnaître un Etat palestinien, mais sans le Hamas.

L'Assemblée générale de l'ONU a adopté vendredi à une large majorité la «déclaration de New York» visant à donner un nouveau souffle à la solution à deux Etats, israélien et palestinien, mais en excluant sans équivoque le Hamas.

Alors qu'Israël fustige depuis près de deux ans l'incapacité de l'Assemblée – et du Conseil de sécurité – à condamner les attaques sans précédent du mouvement palestinien du 7 octobre 2023, le texte préparé par la France et l'Arabie saoudite, et adopté par 142 voix pour, 10 contre (dont Israël et les Etats-Unis) et 12 abstentions, est clair. La Suisse a voté pour.

«Nous condamnons les attaques perpétrées le 7 octobre par le Hamas contre des civils» et «le Hamas doit libérer tous les otages» détenus à Gaza, dit-il.

Et la déclaration, déjà co-signée en juillet par 17 Etats dont plusieurs pays arabes, lors de la première partie d'une conférence de l'ONU sur la solution à deux Etats, va plus loin. (ats/afp/svp)