en partie ensoleillé16°
DE | FR
burger
International
ONU

L'Assemblée générale de l'ONU soutient un futur Etat palestinien

People gather to show support for the Global Sumud Flotilla ahead of its scheduled departure to deliver aid to Gaza amidst Israel&#039;s blockade on the Palestinian territory, in Sidi Bou Said port, i ...
Keystone

L'Assemblée générale de l'ONU soutient un futur Etat palestinien

La «déclaration de New York» vise à reconnaître un Etat palestinien, mais sans le Hamas.
12.09.2025, 18:2712.09.2025, 18:27
Plus de «International»

L'Assemblée générale de l'ONU a adopté vendredi à une large majorité la «déclaration de New York» visant à donner un nouveau souffle à la solution à deux Etats, israélien et palestinien, mais en excluant sans équivoque le Hamas.

Alors qu'Israël fustige depuis près de deux ans l'incapacité de l'Assemblée – et du Conseil de sécurité – à condamner les attaques sans précédent du mouvement palestinien du 7 octobre 2023, le texte préparé par la France et l'Arabie saoudite, et adopté par 142 voix pour, 10 contre (dont Israël et les Etats-Unis) et 12 abstentions, est clair. La Suisse a voté pour.

«Nous condamnons les attaques perpétrées le 7 octobre par le Hamas contre des civils» et «le Hamas doit libérer tous les otages» détenus à Gaza, dit-il.

Et la déclaration, déjà co-signée en juillet par 17 Etats dont plusieurs pays arabes, lors de la première partie d'une conférence de l'ONU sur la solution à deux Etats, va plus loin. (ats/afp/svp)

Plus d'articles sur la situation à Gaza
Pourquoi parachuter de l'aide sur Gaza est «ridicule et inutile»
2
Pourquoi parachuter de l'aide sur Gaza est «ridicule et inutile»
de Alberto Silini
Israël rappelle 60 000 réservistes pour l'invasion de Gaza-ville
1
Israël rappelle 60 000 réservistes pour l'invasion de Gaza-ville
Comment Israël a rasé Gaza
4
Comment Israël a rasé Gaza
de Carlo Natter
«Netanyahou veut procéder au nettoyage ethnique de Gaza»
6
«Netanyahou veut procéder au nettoyage ethnique de Gaza»
de Kilian Marti
Thèmes
Gaza après les bombes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Vous vous êtes sans doute fait duper par ces panneaux «radar»
2
L'US Open a fait passer un message subtilement pendant la finale
3
Le fiasco fromager continue chez Migros
Des frappes israéliennes au Yémen font 46 morts
En réponse à un tir de drone sur son territoire, l'Etat hébreu a mené cette semaine d'intenses bombardements contre les rebelles houthis au Yémen.
Le bilan des frappes israéliennes menées cette semaine contre les rebelles houthis qui contrôlent une grande partie du Yémen est passé à 46 morts, ont indiqué vendredi matin les autorités de ce groupe pro-iranien. Ce dernier a de nouveau visé Israël depuis ces bombardements meurtriers.
L’article