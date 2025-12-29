Benjamin Netanyahu a atterri chez Trump en Floride
Le premier ministre israélien est arrivé lundi peu avant 13h30 heure locale à Mar-a-Lago, la résidence de Donald Trump à Palm Beach, en Floride, pour sa rencontre avec le président américain.
Il s'agit de la cinquième entrevue aux Etats-Unis entre les deux dirigeants, proches alliés, depuis le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump il y a près d'un an.
* développement suit.
