Donald Trump

Benjamin Netanyahu a atterri chez Trump en Floride

C’est la 5e rencontre entre les deux hommes depuis le 2e mandat de Trump.
Le premier ministre israélien est arrivé lundi peu avant 13h30 heure locale à Mar-a-Lago, la résidence de Donald Trump à Palm Beach, en Floride, pour sa rencontre avec le président américain.
29.12.2025, 19:5729.12.2025, 19:57

Il s'agit de la cinquième entrevue aux Etats-Unis entre les deux dirigeants, proches alliés, depuis le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump il y a près d'un an.

* développement suit.

On a rencontré le tatoueur qui met des mots sur les maux
