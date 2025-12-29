C’est la 5e rencontre entre les deux hommes depuis le 2e mandat de Trump. images: getty

Benjamin Netanyahu a atterri chez Trump en Floride

Le premier ministre israélien est arrivé lundi peu avant 13h30 heure locale à Mar-a-Lago, la résidence de Donald Trump à Palm Beach, en Floride, pour sa rencontre avec le président américain.

Il s'agit de la cinquième entrevue aux Etats-Unis entre les deux dirigeants, proches alliés, depuis le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump il y a près d'un an.

* développement suit.