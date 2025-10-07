bien ensoleillé
Donald Trump

Trump: «Nous allons avoir un accord sur Gaza, j'en suis assez sûr»

President Donald Trump speaks to reporters before signing an executive order in the Oval Office at the White House, Monday, Oct. 6, 2025, in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin) APTOPIX Trump
Donald Trump s'est montré très confiant dans le Bureau ovale face à la presse.Keystone

Trump: «Nous allons avoir un accord sur Gaza, j'en suis assez sûr»

Le président des Etats-Unis est apparu très positif à la suite des premiers pourparlers pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Il affirme que le Hamas a accepté «des choses très importantes».
07.10.2025, 06:2707.10.2025, 06:27

La première série de pourparlers entre le Hamas et les médiateurs s'est achevée dans une «atmosphère positive», a rapporté un média étatique égyptien mardi matin.

Selon Al-Qahera News, une chaîne de télévision liée aux services de renseignements égyptiens, les pourparlers devaient se poursuivre mardi, toujours entre le Hamas et les médiateurs à Charm el-Cheikh, où une délégation israélienne est arrivée lundi.

Erdogan a fait «d'une pierre, deux coups» en aidant les Suisses de la flottille

Ces pourparlers sont basés sur le plan en 20 points proposé par le président américain Donald Trump pour mettre fin aux combats et libérer les otages israéliens retenus dans la bande de Gaza en échange de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

Trump, très confiant pour la suite

Donald Trump a lui-même expliqué que le Hamas «avait accepté certaines choses très importantes» alors que des négociations indirectes pour mettre fin à deux ans de guerre à Gaza se tiennent en Egypte.

Lors d'un échange avec la presse dans le Bureau ovale, il expliquait:

«Je crois que cela se passe très bien et je crois que le Hamas a accepté des choses très importantes»

Et de déclarer dans la foulée: «Nous allons avoir un accord sur Gaza, j'en suis assez sûr».

Commentaire
Gaza: il est temps d'écouter la foule

Le républicain de 79 ans a toutefois indiqué avoir des «lignes rouges» pour les discussions en cours, sans préciser lesquelles.

Il a par ailleurs contredit des informations de presse selon lesquelles il aurait accusé le Premier ministre Benjamin Netanyahu d'avoir une attitude trop négative, en assurant que le dirigeant israélien était au contraire «très positif» à propos du processus en cours. (ats/afp/svp)

