Trump s’est écroulé

Alors que l’abondance d’actualités concernant le président américain donne littéralement le tournis, une stupide chute dans les escaliers d’Air Force One permet soudain de résumer l’état d’esprit dans lequel Donald Trump a terminé la semaine. Ce n’est pas brillant.

Les avions d’Etat sont-ils le théâtre des plus grandes révélations sur l’état de santé d’une présidence? C’est un peu fort de café, mais il est plaisant de vouloir y croire. Après le soufflet de Brigitte sur le visage gêné du locataire de l’Elysée, dans un appareil à la merci des caméras, c’est au tour de Donald Trump de se donner involontairement en spectacle.

Samedi en fin de journée, sur le tarmac de l'aéroport de Morristown, dans le New Jersey, le milliardaire MAGA était sur le point de se rendre à Camp David, lorsqu’il a méchamment trébuché en voulant rejoindre Air Force One.

Oui, Donald Trump, le même qui a passé deux longues années de campagne à se moquer de la coordination défaillante de son meilleur ennemi, Joe Biden, s’est mangé une marche. Une mésaventure suffisamment rare pour s’y arrêter quelques minutes.

On peut reprocher beaucoup de choses au 47e président des Etats-Unis, mais il faut lui laisser l’aisance avec laquelle il tire profit de chacune de ses apparitions publiques. Lorsqu’un moment de télévision badigeonne l’actualité, Trump en est généralement l’instigateur et maîtrise l’exercice à la perfection.

Si les différentes chutes de Joe Biden ces dernières années avaient permis de douter de ses capacités physiques et mentales à remettre le couvert pour quatre ans, ce fut surtout une arme de destruction massive entre les mains de son adversaire MAGA, conscient du potentiel d’une telle scène dans l’opinion publique.

Une chute de Biden, en 2021, lui aussi en rejoignant Air Force One: Vidéo: YouTube/Le Parisien

Le fait qu’il trébuche lui aussi en rejoignant l’avion présidentiel ce week-end est donc doublement humiliant pour Donald Trump. Non seulement le karma se retourne contre lui, mais sa mésaventure résume à elle seule la semaine compliquée qu’il vient de traverser.

La rupture tumultueuse avec son ex-meilleur ami, Elon Musk, les allégations (maintenant retirées) de ce dernier dans l’affaire Epstein, les manifestations à Los Angeles et l’intervention militaire pour soutenir les expulsions controversées de l’Immigration and Customs Enforcement: la journée du président est loin d’être paisible.

Pire encore (du moins pour lui), Donald Trump ne semble pas totalement maîtriser le fil des événements depuis quelques jours. Une situation qu’exècre celui qui ne jure que par l’idée «d’avoir les bonnes cartes en main».

Depuis samedi soir, Internet se moque de sa chute. C’est binaire, cruel, humain et il ne peut rien faire contre ça. Alors qu’il brille au sommet des critiques lorsqu’il empoigne des décisions scandaleuses et impopulaires, Trump fulmine, impuissant, quand il doit subir passivement un revers pourtant anecdotique.

Durant la campagne présidentielle, les nombreuses fois où les internautes ont pu se moquer du candidat républicain étaient savamment mises en scène par le personnage principal. Un syndrome qui a d’ailleurs participé à le faire élire.

Samedi soir, en manquant cette stupide marche en direction des dorures d’Air Force One, Donald Trump, frustré de ne pas encore pouvoir jouir de son nouveau joujou volant offert par le Qatar, a fini la semaine en devant sauver les meubles: se rattraper en serrant très fort la rambarde, prier pour ne pas dégringoler jusqu’au tarmac et offrir au monde le visage d’un homme vieillissant en mauvaise posture.

Les avions présidentiels, entre mystères et fantasmes, regorgent de symboliques qui peuvent très vite se retourner contre leur prestigieux passager. Et manquer une marche d’Air Force One, c’est littéralement trébucher sur le chemin du pouvoir. Et, au fond, ce qui a fini par se confirmer pour Joe Biden, ronge désormais Donald Trump, pris de manière amusante à son propre jeu.

Jusqu’à la prochaine chute?