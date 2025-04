Les fans de Lady Gaga ne digèrent pas le prix de ses billets

J'ai vu Justin Timberlake en live et c'était érotique

Lady Gaga n'a pas encore commenté cette affaire. (kek/traduit et adapté par jod)

Dans le procès, l'entreprise exige que Lady Gaga cesse immédiatement d'utiliser le logo et paie des dommages et intérêts. Cela inclut également les revenus que la chanteuse a gagnés grâce à la vente de marchandises.

La soi-disant «tarification dynamique» de Ticketmaster a une fois de plus été critiquée. Cela donne aux fournisseurs la possibilité de mettre à jour les prix des billets en temps réel en fonction de la demande, des robots et des revendeurs.

Les fans se sont également plaints sur Reddit. Pour le spectacle de Seattle, les sièges standards de la deuxième rangée sont soudainement plus chers que les billets VIP.

Sur X, les fans ont signalé les montants des billets allant jusqu'à 1770 dollars pour le concert du 23 août au Madison Square Garden de New York. Une personne a partagé une capture d’écran du plan de salle, y compris les prix des billets à l’avance. Le commentaire était:

Billets à plus de 1000 dollars

Lady Gaga repartira en tournée cette année, s'arrêtant en Amérique du Nord, en Europe et au Royaume-Uni. La question de savoir s'il y aura également un concert en Suisse reste ouverte.

La star a récemment sorti son nouvel album Mayhem et part en tournée. Mais les prix ont explosé, et tous les fans ne peuvent pas se permettre les billets.

