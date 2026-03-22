Cuba dit se préparer à une éventuelle invasion américaine
Cuba «se prépare» à une éventuelle invasion de l'armée américaine. Il assure toutefois que son gouvernement ne souhaite pas aggraver sa relation avec les Etats-Unis et Donald Trump, a assuré le vice-ministre cubain des Affaires étrangères dans un entretien diffusé dimanche.
«Notre armée est toujours prête», a déclaré Carlos Fernandez de Cossio sur la télévision américaine NBC. Il explique:
«Mais nous espérons que cela n'arrivera pas. Nous ne voyons pas pourquoi ça arriverait, comment cela pourrait-il se justifier?» s'est interrogé le ministre. Il ajoute:
Washington, opposé au pouvoir communiste sur l'île depuis sa prise de pouvoir en 1959, a accentué en janvier sa pression économique en bloquant tout approvisionnement de l'île en hydrocarbures, juste après avoir renversé son principal allié, le dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro.
En 1961, les Etats-Unis avaient échoué à renverser le régime de Fidel Castro lors de l'opération ratée de la Baie des Cochons.
«Libérer le pays»
Lundi, Donald Trump a dit «croire» qu'il «aura l'honneur de prendre Cuba», sans préciser exactement ses propos. Il a également parlé de «libérer» le pays.
Les autorités de l'île travaillaient dimanche matin à restaurer l'électricité après qu'une panne de courant nationale a encore frappé le pays samedi soir, la septième en près d'un an et demi.
Le vice-ministre, s'exprimant lors de cet entretien à NBC enregistré avant cette dernière coupure, assure que son gouvernement «agit de la manière la plus proactive possible pour faire face à la situation».
«Nous espérons vraiment que le carburant parviendra à Cuba d'une façon ou d'une autre et que ce boycott qu'imposent les Etats-Unis ne durera pas et ne pourra pas être maintenu indéfiniment», a-t-il déclaré. (tib/ats)