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Cuba dit se préparer à une éventuelle invasion américaine

epaselect epa12840122 A person waves a Cuban flag during a protest against the US embargo on Cuba outside the US Embassy in Mexico City, Mexico, 21 March 2026. The demonstrators expressed solidarity w ...
Un manifestant agite le drapeau cubain devant l’ambassade des États-Unis à Mexico pour protester contre le blocus économique de Cuba.Keystone

Cuba dit se préparer à une éventuelle invasion américaine

Le vice‑ministre des Affaires étrangères cubain a affirmé que l’armée de l’île s’entraîne à faire face à une possible agression militaire américaine, tout en soulignant que La Havane ne souhaite pas de conflit et est ouverte au dialogue avec Washington.
22.03.2026, 16:4222.03.2026, 16:42

Cuba «se prépare» à une éventuelle invasion de l'armée américaine. Il assure toutefois que son gouvernement ne souhaite pas aggraver sa relation avec les Etats-Unis et Donald Trump, a assuré le vice-ministre cubain des Affaires étrangères dans un entretien diffusé dimanche.

«Notre armée est toujours prête», a déclaré Carlos Fernandez de Cossio sur la télévision américaine NBC. Il explique:

«De fait, elle se prépare ces jours-ci à la possibilité d'une agression militaire. En regardant ce qu'il se passe dans le monde, nous serions naïfs de ne pas le faire»

«Mais nous espérons que cela n'arrivera pas. Nous ne voyons pas pourquoi ça arriverait, comment cela pourrait-il se justifier?» s'est interrogé le ministre. Il ajoute:

«Cuba ne souhaite pas de conflit avec les Etats-Unis. Nous avons le besoin et le droit de nous protéger. Mais nous sommes prêts à nous asseoir pour discuter»
Carlos Fernandez de Cossio

Washington, opposé au pouvoir communiste sur l'île depuis sa prise de pouvoir en 1959, a accentué en janvier sa pression économique en bloquant tout approvisionnement de l'île en hydrocarbures, juste après avoir renversé son principal allié, le dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro.

Cuba touchée par une nouvelle panne générale de courant

En 1961, les Etats-Unis avaient échoué à renverser le régime de Fidel Castro lors de l'opération ratée de la Baie des Cochons.

«Libérer le pays»

Lundi, Donald Trump a dit «croire» qu'il «aura l'honneur de prendre Cuba», sans préciser exactement ses propos. Il a également parlé de «libérer» le pays.

Les autorités de l'île travaillaient dimanche matin à restaurer l'électricité après qu'une panne de courant nationale a encore frappé le pays samedi soir, la septième en près d'un an et demi.

Le vice-ministre, s'exprimant lors de cet entretien à NBC enregistré avant cette dernière coupure, assure que son gouvernement «agit de la manière la plus proactive possible pour faire face à la situation».

«Nous espérons vraiment que le carburant parviendra à Cuba d'une façon ou d'une autre et que ce boycott qu'imposent les Etats-Unis ne durera pas et ne pourra pas être maintenu indéfiniment», a-t-il déclaré. (tib/ats)

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